Выход из строя кабеля приведет завтра к бешеному росту цен на электричество

С января по май потребители могли наслаждаться самой дешевой электроэнергией за последние годы: среднемесячная биржевая цена составляла от 24 до 31 евро за мегаватт-час.

Кабель NordBalt, пролегающий между Литвой и Швецией, вышел из строя утром в воскресенье. Шведский оператор сети Svenska kraftnät в своем заявлении, направленном на биржу электроэнергии Nord Pool, заявил, что мощность в 700 мегаватт будет невозможно использовать как минимум до полуночи четверга.

В то же время из-за планового технического обслуживания кабель Estlink между Финляндией и Эстонией нельзя использовать со вчерашнего вечера до вечера пятницы, что означает, что доступна только треть максимальной мощности, т.е. 358 мегаватт.

Завтра, с 8.00 до 16.00, биржевая цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне будет составлять 200-255 евро за мегаватт-час. Ночью с 01.00 до 08.00 и после окончания рабочего дня цена на электроэнергию будет колебаться в пределах 23-50 евро.

Помимо Финляндии, страны Балтии подключены к Польше через подключение LitPol, а российская электроэнергия поступает на биржу через Финляндию и Литву (из Калининграда и через Беларусь).

По словам главы Eesti Energia Хандо Суттера, 700-мегаваттное соединение между Швецией и Литвой обеспечивает столько электроэнергии, сколько Эстония потребляет в июне. «Здесь его заменили на местное производство, мы тоже начали его запускать. Что только ухудшило ситуацию: один Estlink находится на регулярном обслуживании", - сказал он.

Был также инцидент в Латвии, где произошло короткое замыкание высоковольтного кабеля, предположительно из-за сильной грозы, и половина Латвии осталась в темноте. Латвийская газовая электростанция выпала из производства, что по словам Суттера, было компенсировано резервными мощностями по всему региону - в Латвии, Литве и Польше.

«В Латвии произошел очень серьезный сбой, к счастью, в Эстонии мы этого не почувствовали», - сказал Суттер.