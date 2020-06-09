Департамент здоровья изменил уровень готовности в связи со вспышкой коронавируса

«Я благодарю эстонское здравоохранение и каждого жителя Эстонии - мы добились успеха совместными усилиями. В секторе здравоохранения мы останемся на уровне готовности номер один, чтобы быть бдительными и готовыми быстро отреагировать в случае необходимости по мере роста заболеваемости. По-прежнему важно, чтобы каждый человек вел себя осознанно и чтобы каждое учреждение и компания вносили свой вклад в безопасность среды. Вместе мы можем продолжать контролировать распространение инфекции», - сказала Юрило.

«Изменение статуса экстренной ситуации, безусловно, не означает, что угроза вируса прошла. Контроль за вирусом находится в руках всех нас - будь то работник, который, заболев, остается дома, или работодатель, который его поддерживает», - сказала Юрило.

По словам Юрило, только очень оперативная информация о положительном результате анализа на Covid-19 дает сектору здравоохранения и Департаменту здоровья возможность быстро выявлять контакты и таким образом ограничивать распространение вируса в обществе. Следовательно, необходимо обеспечить по всей Эстонии возможность быстрого направления людей с признаками болезни Covid-19 на тестирование. Департамент здоровья будет и впредь консультировать инфицированных и проводить эпидемиологические исследования для выявления и консультирования тесных контактов инфицированных.

По словам Мерике Юрило, департамент должен быть готов к возможной второй вспышке коронавируса, а также к продолжению своей ежедневной работы в других областях.

Департамент здоровья 28 февраля определил случаи распространения Covid-19 как опасность экстренной ситуации в области здравоохранения из-за нехватки средств индивидуальной защиты во всем мире, а 13 марта объявил чрезвычайное положение в области здравоохранения.

Департамент занимается коронавирусом с первой половины января. Кризисный штаб официально начал функционировать 27 января, регулярно предоставлять информацию о распространении вируса в Китае департамент начал за две недели до этого.