В Думе после ДТП с Ефремовым предложили включить алкоголиков в регистр пациентов-хроников

"Есть прошедший первое чтение законопроект о Федеральном государственном регистре пациентов с хроническими заболеваниями. Хронический алкоголизм - это болезнь, и ее нужно включить в данный регистр", - заявил Петров "Интерфаксу" во вторник.

Он сообщил, что внесет соответствующую поправку в документ ко второму чтению законопроекта, которое запланировано в Госдуме на текущую сессию.

Петров считает, что включение пациентов, страдающих хроническим алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, в Федеральный регистр пациентов с хроническими заболеваниями поможет государству понять, "как можно влиять на жизнь людей, как их лечить".

"Если они не хотят лечиться, тогда они не должны иметь право водить машины, владеть оружием, и не (смогут - ИФ) использовать для обладания водительскими правами различные уловки", - подчеркнул Петров.

При этом он отметил, что включение в федеральный регистр не означает, что оно будет пожизненным, так как "возможно не только лечение, но снятие с регистрации из реестра по определенным показаниям".

"Ситуация с актером Михаилом Ефремовым, совершившим ДТП в состоянии алкогольного опьянения, заострила внимание на необходимости принятия мер в отношении людей с алкоголизмом, и теперь нужно научится этими процессами управлять", - отметил парламентарий.

Вечером 8 июня Ефремов на джипе вылетел на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в машину Lada с грузовым отсеком. Водитель фургона получил тяжелые травмы и на следующее утро умер в больнице. Источник "Интерфакса" назвал причиной его смерти обильную кровопотерю. Погибшим был курьер интернет-магазина продуктов.