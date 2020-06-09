Видео ⟩ Департамент здоровья готовится к осеннему росту заболеваемости коронавирусом

«Вероятно, мы имеем дело с заболеванием, которое носит сезонный характер, а это означает, что в осенне-зимний период заболеваемость значительно возрастет», - сказал он в интервью Postimees.

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что пандемия все еще усиливается. В то же время Эстония снижает уровень опасности. Почему сигналы ВОЗ и Департамента здоровья так отличаются?

- Мы должны понимать, что ВОЗ оценивает ситуацию на глобальном уровне. Во всем мире мы наблюдаем рост в странах южного полушария - Латинской Америки, Африки, Индии и в Мексике. Мы должны понимать, что в Европе в целом заболеваемость имеет сильную тенденцию к снижению в течение почти полутора месяцев, и что в Европе ограничения можно ослабить. Конечно, при ослаблении ограничений нужно соблюдать осторожность и следить за негативными последствиями послаблений.

- Эстония махнула рукой на требования безопасности?

- Я надеюсь, что это не так. Конечно, важно понимать, что эта ответственность лежит на уровне личности. Никто не приходитпроверить, моет ли человек руки и сидит ли он больной дома. Это невозможно. Как общество мы должны понимать ситуацию, привыкать к ней и действовать ответственно.

- Я имею в виду, на государственном уровне Эстония не махнула рукой на требования безопасности?

- На государственном уровне, естественно, нет. Мы должны признать, что ограничения остаются. Мы можем не воспринимать их такими, какими они были в марте или апреле, но ограничения есть. Посмотрите на организацию больших мероприятий и тому подобное. Вполне вероятно, что определенные ограничения будут действовать в течение всего лета.

- С какой стратегией Эстония подойдет к осени? Какова оценка рисков?

- Мы учитываем возможность того, что это заболевание, вероятно, носит сезонный характер, что означает, что в осенне-зимний период заболеваемость будет значительно выше, чем в весенне-летний период. Это означает, что мы должны быть готовы, как с точки зрения здравоохранения, так и на уровне отдельных лиц. Каждый должен соблюдать правила безопасности.

- Готово ли эстонское государство? Вы упоминали, что готовность с точки зрения интенсивной терапии нужно повысить...

- Да, мы передали эти предложения правительству. Кризис ясно доказал, что в медицинских учреждениях есть определенные ограничения. Если мы хотим более экономно и эффективно лечить больных и безопасно предоставлять лечебные услуги, то необходимо инвестировать в сеть больниц - строить и организовывать возможности изоляции для некоторых палат, чтобы лечение в медицинском учреждении проходило безопасно.

- По вашим словам, в Эстонии есть несколько очагов вируса. Пожалуйста, приведите, где они находятся и каковы их масштабы?