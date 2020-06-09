Видео ⟩ Департамент здоровья готовится к осеннему росту заболеваемости коронавирусом
По словам главы отделения неотложной медицины Департамента здоровья Мартина Кадая, в Эстониисчитаются в возможностью того, что осенью вирус снова начнет быстрое распространение, пишет Postimees.
«Вероятно, мы имеем дело с заболеванием, которое носит сезонный характер, а это означает, что в осенне-зимний период заболеваемость значительно возрастет», - сказал он в интервью Postimees.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что пандемия все еще усиливается. В то же время Эстония снижает уровень опасности. Почему сигналы ВОЗ и Департамента здоровья так отличаются?
- Мы должны понимать, что ВОЗ оценивает ситуацию на глобальном уровне. Во всем мире мы наблюдаем рост в странах южного полушария - Латинской Америки, Африки, Индии и в Мексике. Мы должны понимать, что в Европе в целом заболеваемость имеет сильную тенденцию к снижению в течение почти полутора месяцев, и что в Европе ограничения можно ослабить. Конечно, при ослаблении ограничений нужно соблюдать осторожность и следить за негативными последствиями послаблений.
- Эстония махнула рукой на требования безопасности?
- Я надеюсь, что это не так. Конечно, важно понимать, что эта ответственность лежит на уровне личности. Никто не приходитпроверить, моет ли человек руки и сидит ли он больной дома. Это невозможно. Как общество мы должны понимать ситуацию, привыкать к ней и действовать ответственно.
- Я имею в виду, на государственном уровне Эстония не махнула рукой на требования безопасности?
- На государственном уровне, естественно, нет. Мы должны признать, что ограничения остаются. Мы можем не воспринимать их такими, какими они были в марте или апреле, но ограничения есть. Посмотрите на организацию больших мероприятий и тому подобное. Вполне вероятно, что определенные ограничения будут действовать в течение всего лета.
- С какой стратегией Эстония подойдет к осени? Какова оценка рисков?
- Мы учитываем возможность того, что это заболевание, вероятно, носит сезонный характер, что означает, что в осенне-зимний период заболеваемость будет значительно выше, чем в весенне-летний период. Это означает, что мы должны быть готовы, как с точки зрения здравоохранения, так и на уровне отдельных лиц. Каждый должен соблюдать правила безопасности.
- Готово ли эстонское государство? Вы упоминали, что готовность с точки зрения интенсивной терапии нужно повысить...
- Да, мы передали эти предложения правительству. Кризис ясно доказал, что в медицинских учреждениях есть определенные ограничения. Если мы хотим более экономно и эффективно лечить больных и безопасно предоставлять лечебные услуги, то необходимо инвестировать в сеть больниц - строить и организовывать возможности изоляции для некоторых палат, чтобы лечение в медицинском учреждении проходило безопасно.
- По вашим словам, в Эстонии есть несколько очагов вируса. Пожалуйста, приведите, где они находятся и каковы их масштабы?
- Сегодня очаги вируса в основном связаны с семьями, но обычно они не очень большие. Они охватывают от пяти до десяти человек, не более. Теперь пошли вспышки заболеваний, связанные с работой. Последняя самая обширная связана с компанией по переработке пищевых продуктов в Харьюмаа.
- Можем ли мы, например, по опыту Lunden Food (продовольственная компания, где была обнаружена вспышка - ред.) утверждать, что вирус Covid-19 не распространяется при обработке пищи?
- Мы можем утверждать, что нет никаких доказательств того, что это пищевое инфекционное заболевание, то есть, что оно распространяется через пищу. Теоретическая возможность та же, что и в магазине - болезнь может теоретически распространяться через контактные поверхности.
Мы должны, конечно, иметь в виду, что, в целом, существуют высокие стандарты безопасности при обращении с пищевыми продуктами, поскольку Covid-19 - не единственное инфекционное заболевание в мире. Существует довольно много инфекционных заболеваний, которе передаются через пищу и в отношении которых необходимо тщательно следить за безопасностью.
- Насколько далеко до создания вакцины от Covid-19?
- Согласно последним данным, представленным Европейским департаментом лекарств, в исследованиях лекарств участвуют около десяти различных кандидатов на вакцины... Европейский департамент лекарств предсказывает, что действующая вакцина может быть доступна людям весной 2021 года.
- В соседней с нами стране (России - ред.) утверждается, что вакцина будет доступна в ближайшее время. Как вы это прокомментируете?
- Эти сверхоптимистичные сигналы фактически присутствовали с тех пор, как вирус начал распространяться. Здесь следует понимать, что процесс разработки лекарства, включая вакцину, на самом деле довольно сложен. Есть два ключевых слова для лекарств и вакцин: эффективность и безопасность. Перед использованием должно быть доказано, что она эффективна и безопасна.
- Какое практическое значение для Департамента здоровья имеют тесты на антитела (вирус SARS-CoV-2 - ред.), доступные в аэропорту и в портах ?
- Мы обязательно примем результаты тестов во внимание, сравним их с исследованиями, проведенными учеными, и оценим возможное распространение вируса в Эстонии. Это эпидемиологически важная информация. Она помогает нам понять, сколько мы на самом деле обнаруживаем случаев этого вируса и сколько остается необнаруженными. В будущем на этом могут быть основаны рекомендации для людей.
Когда этот вирус попал в обращение, считалось скорее, что у зараженного человека будут проявляться симптомы. Новое исследование показывает, что бывают случаи заболевания, при которых у людей нет симптомов или они настолько легки, что человек даже не замечает их - доля таких случаев вполне значительна.