Нагрузки на отделения ЕМО выросли, время ожидания составляет больше обычного

С началом летнего сезона объем работы отделения неотложной медицинской помощи (EMO) в региональной больнице резко возрос, причем обращаются и пациенты с риском заражения Covid-19. Время ожидания в очереди сейчас больше обычного, и больница просит пациентов отнестись к этому с пониманием, пишет Tervis.
За последние сутки в отделение ЕМО региональной больницы поступили 257 пациентов, 80 из них были доставлены на скорой помощи. По словам доктора Василия Новака, заведующего Центром экстренной медицины, в среднем в час прибывает 6-7 машин скорой помощи.
«В начале летнего сезона количество травм традиционно увеличивается, и, следовательно, нагрузка н неотложную помощь резко возрастает», - сказал доктор Новак.
«В то же время, в ЕМО по-прежднему попадают пациенты с Covid, и мы должны гарантировать параллельную помощь Covid-положительным и Covid-отрицательным пациентам, избегая риска инфекции. Это также влияет на организацию работы и скорость».
По словам доктора Новака, например, накануне среди пациентов, которые сами пришли в отделение ЕМО, 48 нуждались только в осмотре у врача общей практики. «С такими беспокойствами более целесообразно посещать семейного врача, особенно на фоне сохраняющегося риска заражения Covid, на что сейчас указывает тенденция», - отметил Новак.
В EMO пациенты в тяжелом состоянии получают приоритетное лечение, в случае угрожающего жизни состояния - немедленно. Пациенты с более легкими проблемами при высокой нагрузке EMO будут ждать чуть дольше.
Доктор Новак напоминает людям, что в случае не столь значительных проблем со здоровьем, они должны сначала записаться на прием к своему семейному врачу. «Однако, если семейная медсестра все же рекомендует обратиться в EMO, попросите электронное направление», - сказал доктор Новак.