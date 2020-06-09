Нагрузки на отделения ЕМО выросли, время ожидания составляет больше обычного

За последние сутки в отделение ЕМО региональной больницы поступили 257 пациентов, 80 из них были доставлены на скорой помощи. По словам доктора Василия Новака, заведующего Центром экстренной медицины, в среднем в час прибывает 6-7 машин скорой помощи.

«В начале летнего сезона количество травм традиционно увеличивается, и, следовательно, нагрузка н неотложную помощь резко возрастает», - сказал доктор Новак.

«В то же время, в ЕМО по-прежднему попадают пациенты с Covid, и мы должны гарантировать параллельную помощь Covid-положительным и Covid-отрицательным пациентам, избегая риска инфекции. Это также влияет на организацию работы и скорость».

По словам доктора Новака, например, накануне среди пациентов, которые сами пришли в отделение ЕМО, 48 нуждались только в осмотре у врача общей практики. «С такими беспокойствами более целесообразно посещать семейного врача, особенно на фоне сохраняющегося риска заражения Covid, на что сейчас указывает тенденция», - отметил Новак.

В EMO пациенты в тяжелом состоянии получают приоритетное лечение, в случае угрожающего жизни состояния - немедленно. Пациенты с более легкими проблемами при высокой нагрузке EMO будут ждать чуть дольше.