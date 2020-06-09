Глава психиатрической клиники: у врача должно быть право остановить действие медсправки

По словам Райне Пилли, главы психиатрической клиники Пярнуской больницы, лучшим предиктором риска насилия является предыдущее поведение человека. К сожалению, психиатры не имеют доступа к предыдущим преступлениям соискателей лицензии на оружие - а это облегчило бы работу психиатров.

Пилли также считает, что в некоторых случаях врачи должны иметь возможность приостановить действие медицинской справки человека по собственной инициативе.

- Что такое психиатрическая проверка для соискателей лицензии на оружие?

- Это визит, целью которого является оценка наличия или отсутствия психических и поведенческих расстройств, которые исключают получение разрешения на оружие.

Психиатр знакомится с данными рецептурного центра, в которых указано, какие лекарства выписывались человеку. В цифровой истории болезней также исследуются публичные документы; проводится психиатрическое интервью и осуществляется внешний мониторинг поведения. В большинстве случаев соискателя разрешения на оружие также просят пройти психологический тест на самооценку.

К сожалению, психиатр и семейный врач не располагают информацией о предыдущих преступлениях, что позволило бы несколько более точно оценить возможную модель поведения или возникновение проблем зависимости.

Наличие психического расстройства само по себе не означает, что человек в любом случае опасен. Опасное поведение с оружием больше связано с прошлым социально опасным поведением, а также с употреблением алкоголя или наркотиков.

Таким образом, наиболее важная информация о потенциально опасном поведении обеспечивается изучением прошлого человека, а не тем, что врач узнает при опросе или проведении дополнительных тестов.

- Многие геройствующие с оружием действуют под воздействием стимуляторов. Должен ли психиатр предсказать, как, например, человек будет вести себя под воздействием алкоголя?

- Человек, который решает использовать психоактивные вещества - будь то алкоголь, психотропный препарат или наркотик - должен учитывать, что невозможно точно предсказать изменение поведения.

При использовании нескольких веществ, непосредственно влияющих на психику, результаты становятся еще более неожиданными и, конечно, более опасными.

Опыт людей с употреблением алкоголя шире, и это привело к неправильному представлению о том, что оно не оказывает столь сильного влияния. Однако небольшого количества алкоголя часто достаточно, чтобы изменить поведение человека.

К сожалению, опасность прогнозировать невозможно.

- Обладатели разрешения на оружие должны проходить медицинское обследование не реже одного раза в пять лет, но считаете ли вы, что такое обследование должно проводиться чаще?

- С точки зрения психического здоровья человек может заболеть очень неожиданно. Поэтому частота оценки, вероятно, многого не добавит.

Скорее нужно, чтобы в случае определенных заболеваний врачи имели возможность приостановить действие медицинской справки человека по собственной инициативе. В настоящее время такой возможности нет, это возлагается на самого человека.

Однако с большинством психических расстройств в большей или меньшей степени связана недостаточной осведомленность о болезни. Поэтому нереально ожидать, что человек сообщит в соответствующий орган о том, что он болен и что его разрешение следует отозвать.

- Полиция заявила, что не знает, насколько тщательно проверяется психическое здоровье соискателей лицензии на оружие. Должны ли психиатры более тесно сотрудничать с полицией?

- Да, поток информации необходимо изменить. У нас нет информационного канала о прошлых нарушениях со стороны заявителей или обладателей разрешений на огнестрельное оружие, которые могли бы указывать на проблему со здоровьем.

Благодаря более эффективному сотрудничеству, полиция могла бы более жестко принимать решения об отказе в выдаче разрешения на огнестрельное оружие. Даже в случае, если у заявителя не диагностировано психическое расстройство, но его предыдущие действия вызывают подозрение.

- Что нужно сделать, чтобы предотвратить повторение трагедии в Лихула?

- Лучший предсказатель насилия - поведение в прошлом. Стоит также тщательно обдумать, что несет наша алкогольная политика. Доступность алкоголя, терпимость общества к потреблению алкоголя и низкая осведомленность о рисках, связанных с алкоголем, необходимо анализировать отдельно.

- Вы за ужесточение процедуры подачи заявок на получение разрешения на оружие?