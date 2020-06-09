Вт, 9.06.2020
Если бы дело было только в зарплате, за дверями хлева должна была бы стоять длинная очередь. Роомет Сырмус

Почти 85 процентов умерших в Эстонии от коронавируса были старше 70 лет

Koroonaviiruse tõttu haiglas viibivad patsiendid. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Sander Ilvest

Почти 85 процентов умерших от нового коронавируса были старше 70 лет, у большинства также были и сопутствующие заболевания.

По состоянию на вторник новый коронавирус унес жизни 69 человек в Эстонии; из тех, кто был госпитализирован с диагнозом COVID-19, умерли 56, а 13 инфицированных COVID умерли в доме по уходу или дома, сообщила во вторник BNS пресс-служба Департамента здоровья.

84 процента умерших от COVID были старше 70 лет. Исходя из предварительных причин смерти, большинство имели сопутствующие заболевания - главным образом диабет, хронические заболевания легких и почек.

На искусственной вентиляции легких находились 33 пациента с COVID-19. С 26 мая на искусственной вентиляции легких на было ни одного пациента.

История болезни COVID-19 362 госпитализированных пациентов завершена, в настоящее время госпитализированы 16 пациентов.

Исходя из клинической картины, семейные врачи поставили диагноз 519 пациентам. 427 из этих диагнозов были поставлены в марте.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ