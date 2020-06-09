Худший год в истории авиации: убытки авиакомпаний из-за COVID-19 превысят 80 млрд долларов

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует потери крупнейших международных авиакомпаний в размере $84 млрд из-за пандемии коронавируса в 2020 году.
«В финансовом отношении 2020 год станет наихудшим годом в истории авиации. В среднем каждый день этого года приносит отрасли 230 миллионов долларов убытков. В общей сложности это убытки в 84,3 миллиарда долларов», — заявили в ассоциации.
По словам организации, в среднем авиакомпании потеряют $37,54 за каждого пассажира, а совокупная их выручка сократится примерно в два раза.
Также IATA считает, что мировой пассажиропоток в авиации начнет восстанавливаться уже в 2021 году и вырастет на 55% по отношению к 2020 году. Однако, это будет все еще ниже уровня 2019 года на 19%.
По данным IATA, объем мировых пассажирских авиаперевозок в мае вырос на 30% по сравнению с очень низким уровнем апреля. В конце мая организация прогнозировала, что совокупная долговая нагрузка мировых авиаперевозчиков к концу года вырастет примерно на 28%, до 550 миллиардов долларов.