Худший год в истории авиации: убытки авиакомпаний из-за COVID-19 превысят 80 млрд долларов

«В финансовом отношении 2020 год станет наихудшим годом в истории авиации. В среднем каждый день этого года приносит отрасли 230 миллионов долларов убытков. В общей сложности это убытки в 84,3 миллиарда долларов», — заявили в ассоциации.

По словам организации, в среднем авиакомпании потеряют $37,54 за каждого пассажира, а совокупная их выручка сократится примерно в два раза.

Также IATA считает, что мировой пассажиропоток в авиации начнет восстанавливаться уже в 2021 году и вырастет на 55% по отношению к 2020 году. Однако, это будет все еще ниже уровня 2019 года на 19%.