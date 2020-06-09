Банку Luminor выписан солидный штраф за подтасовку информации

Управляющее пенсионными фондами учреждение должно раскрыть в базовом информационном документе каждого пенсионного фонда текущую ставку вознаграждения, в которой указаны все сборы и расходы, уплаченные за счет держателей паев в предыдущем календарном году.

По сообщению инспекции, Luminor Pensions Estonia не раскрыла должным образом расходы, связанные с целевыми фондами, при расчете текущей ставки вознаграждения на 2018 год и получила от инспекции штраф в размере 170 000 евро за это проступок.

«На рынке ценных бумаг ввод в заблуждение рядовых инвесторов и общественности профессиональным участником рынка является серьезным нарушением», - подчеркнул в пресс-релизе Килвар Кесслер, председатель правления Финансовой инспекции.

Он добавил, что неправильное обнародование сборов может ввести в заблуждение владельца доли при принятии решений и создать конкурентное преимущество для управляющей компании, предоставившей неверную информацию.

Luminor Pensions Estonia инвестирует значительную часть активов своих фондов в другие инвестиционные фонды, т.е. в целевые фонды, затраты на которые необходимо учитывать при раскрытии информации о текущих ставках комиссионных фондов.