Банку Luminor выписан солидный штраф за подтасовку информации

Финансовая инспекция наложила на Luminor Pensions Estonia штраф в размере 170 000 евро за разглашение неверной информации, пишет Postimees.
Управляющее пенсионными фондами учреждение должно раскрыть в базовом информационном документе каждого пенсионного фонда текущую ставку вознаграждения, в которой указаны все сборы и расходы, уплаченные за счет держателей паев в предыдущем календарном году.
По сообщению инспекции, Luminor Pensions Estonia не раскрыла должным образом расходы, связанные с целевыми фондами, при расчете текущей ставки вознаграждения на 2018 год и получила от инспекции штраф в размере 170 000 евро за это проступок.
«На рынке ценных бумаг ввод в заблуждение рядовых инвесторов и общественности профессиональным участником рынка является серьезным нарушением», - подчеркнул в пресс-релизе Килвар Кесслер, председатель правления Финансовой инспекции.
Он добавил, что неправильное обнародование сборов может ввести в заблуждение владельца доли при принятии решений и создать конкурентное преимущество для управляющей компании, предоставившей неверную информацию.
Luminor Pensions Estonia инвестирует значительную часть активов своих фондов в другие инвестиционные фонды, т.е. в целевые фонды, затраты на которые необходимо учитывать при раскрытии информации о текущих ставках комиссионных фондов.
Однако при расчете действующей ставки вознаграждения на 2018 год Luminor Pensions Estonia этого не сделала. Закон об инвестиционных фондах позволяет штрафовать юридическое лицо на сумму до 400 000 евро за разглашение неверной, вводящей в заблуждение или несвоевременной информации.