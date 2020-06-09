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Открыт счет для сбора средств в поддержку семьи погибшего в Лихула мотоциклиста

Tulistamispiagas Lihula lähedal koguti tõendeid.

ФОТО: Lilli Tölp

По просьбе подразделения Тоомпеа таллиннской дружины Кайтселийта семья Вирго Рягастика - погибшего в Лихуле мотоциклиста -  открыла отдельный счет, на который можно переводить пожертвования для поддержки семьи, пишет Postimees.

Номер счета EE 161010011858590220, получатель Garri-Kerto Rägastik.

Вирго Рягастик погиб в воскресенье вечером в Лихула, когда  погнался на мотоцикле за совершившим аварию Микком Таррасте.

Таррасте, после того, как в субботу поздно вечером покинул автозаправочную станцию, съехал на машине в кювет и, выйдя из машины, сначала застрелил мотоциклиста, остановившегося у машины, а затем открыл стрельбу по случайному проезжавшему мимо автомобилю. 

Мотоциклист и пассажирка машины были убиты, еще три человека в машине получили ранения.

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