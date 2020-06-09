Открыт счет для сбора средств в поддержку семьи погибшего в Лихула мотоциклиста

Вирго Рягастик погиб в воскресенье вечером в Лихула, когда погнался на мотоцикле за совершившим аварию Микком Таррасте.

Таррасте, после того, как в субботу поздно вечером покинул автозаправочную станцию, съехал на машине в кювет и, выйдя из машины, сначала застрелил мотоциклиста, остановившегося у машины, а затем открыл стрельбу по случайному проезжавшему мимо автомобилю.