Открыт счет для сбора средств в поддержку семьи погибшего в Лихула мотоциклиста

По просьбе подразделения Тоомпеа таллиннской дружины Кайтселийта семья Вирго Рягастика - погибшего в Лихуле мотоциклиста - открыла отдельный счет, на который можно переводить пожертвования для поддержки семьи, пишет Postimees.
Номер счета EE 161010011858590220, получатель Garri-Kerto Rägastik.
Вирго Рягастик погиб в воскресенье вечером в Лихула, когда погнался на мотоцикле за совершившим аварию Микком Таррасте.
Таррасте, после того, как в субботу поздно вечером покинул автозаправочную станцию, съехал на машине в кювет и, выйдя из машины, сначала застрелил мотоциклиста, остановившегося у машины, а затем открыл стрельбу по случайному проезжавшему мимо автомобилю.
Мотоциклист и пассажирка машины были убиты, еще три человека в машине получили ранения.