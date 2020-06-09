Маршрут туннеля Хельсинки-Таллинн снова вызывает разногласия

Маршрут проектируемого железнодорожного туннеля между Финляндией и Эстонией вызывает значительные разногласия у заинтересованных сторон.

Сегодня региональное правление союза Уусимаа рассмотрело проект туннеля, включающий только один вариант маршрута с финской стороны: от центрального вокзала Хельсинки до аэропорта Хельсинки-Вантаа.

В то же время компания Finest Bay Area Development, которой управляет Вестербакка, предлагает альтернативный маршрут, проходящий от аэропорта до района Кейланиеми в Эспоо, где располагается большое количество офисов международных компаний.

Вестербакка считает, что постройка туннеля от центрального вокзала до аэропорта не имеет смысла, поскольку на этом же участке планируют построить другой туннель, связывающий аэропорт напрямую с остальной железнодорожной сетью.

Председатель регионального правления Мари Холопайнен говорит, что маршрут, проходящий через Хельсинки, наиболее оправдан с точки зрения транспортной доступности как города, так и всей страны. Центр Хельсинки, по ее словам, это важный пересадочный узел.

Согласно Вестербакке, строительство туннеля ежегодно создавало бы 24 000 рабочих мест в Финляндии и 6000 мест в Эстонии на протяжении шести лет постройки.