Рейтинги: поддержка Центристской партии снизилась

Согласно опросам, проведенным в период с 12 мая по 12 июня, за реформистов сейчас готов проголосовать 31% избирателей.

Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 24,8% опрошенных. Популярность Центристской партии за неделю снизилась на 1,1%.

Консервативную народную партию поддерживают 16,8%. За Социал-демократическую партию голоса готовы отдать 8,1 процента респондентов. За ней расположилась "Ээсти 200" (7,8%). "Отечество" поддерживает 5,2% респондентов. Зеленых поддерживают 2,7 опрошенных. У "Богатства жизни" и Свободной партии насчитывается 0,8 и 0,5% сторонников соответственно.

Правящую коалицию поддерживает 46,8 процента, а оппозицию 39,1% опрошенных.