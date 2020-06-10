Адвокат лихулаского стрелка: он намерен выступить с обращением к общественности

«Одна из причин, по которой я в среду намерен посетить его, это его желание и намерение выступить с обращением к общественности в связи с происшествием. По понятным причинам, общественный интерес к этой теме очень велик. Что из этого последует, в чем заключается это обращение, пока сказать невозможно», - сказал Роосмаа в интервью газете Postimees.

По словам Роосмаа, в первый раз он увидел Таррасте во время допроса и предшествующей ему беседы. Это произошло пару дней назад и, по словам защитника, Таррасте по понятным причинам был в шоке.

По поводу мотивов поступка Таррасте адвокат пока никаких комментариев не дал. «Но без сомнения, здесь налицо стечение негативных обстоятельств и принятие ошибочных решений», - сказал он.

Вместе с тем, адвокат подтвердил, что Таррасте раскаивается в содеянном. «Да, глубоко и искренне, насколько это возможно, находясь под арестом. Он не оспорил свой арест и на судебном заседании подписал соответствующий документ», - добавил адвокат.

По словам защитника, у Таррасте было выявлено сравнительно небольшое опьянение, в пределах 0,2 миллиграмма на литр. «Следовательно, очень сложно утверждать, что он действовал под воздействием опьянения. У него взяты все пробы и их анализ продолжается», - сказал Роосмаа.

На вопрос о том, в чем конкретно заключается работа адвоката в нынешней ситуации, когда подозреваемому грозит пожизненный срок, Роосмаа после долгих раздумий сказал, что он будет стараться работать во имя того, чтобы попытаться облегчить наказание.