Адвокат лихулаского стрелка: он намерен выступить с обращением к общественности

Микк Таррасте, вечером 6 июня в Лихула Пярнуского уезда открывший огонь по пяти людям и убивший двоих из них, намерен выступить с обращением к общественности — об этом сообщил его защитник, присяжный адвокат Рюнно Роосмаа.
«Одна из причин, по которой я в среду намерен посетить его, это его желание и намерение выступить с обращением к общественности в связи с происшествием. По понятным причинам, общественный интерес к этой теме очень велик. Что из этого последует, в чем заключается это обращение, пока сказать невозможно», - сказал Роосмаа в интервью газете Postimees.
По словам Роосмаа, в первый раз он увидел Таррасте во время допроса и предшествующей ему беседы. Это произошло пару дней назад и, по словам защитника, Таррасте по понятным причинам был в шоке.
По поводу мотивов поступка Таррасте адвокат пока никаких комментариев не дал. «Но без сомнения, здесь налицо стечение негативных обстоятельств и принятие ошибочных решений», - сказал он.
Вместе с тем, адвокат подтвердил, что Таррасте раскаивается в содеянном. «Да, глубоко и искренне, насколько это возможно, находясь под арестом. Он не оспорил свой арест и на судебном заседании подписал соответствующий документ», - добавил адвокат.
По словам защитника, у Таррасте было выявлено сравнительно небольшое опьянение, в пределах 0,2 миллиграмма на литр. «Следовательно, очень сложно утверждать, что он действовал под воздействием опьянения. У него взяты все пробы и их анализ продолжается», - сказал Роосмаа.
На вопрос о том, в чем конкретно заключается работа адвоката в нынешней ситуации, когда подозреваемому грозит пожизненный срок, Роосмаа после долгих раздумий сказал, что он будет стараться работать во имя того, чтобы попытаться облегчить наказание.
Адвокат также сообщил, что планирует придерживаться определенной защитной тактики, но все будет зависеть от дальнейшего развития событий.