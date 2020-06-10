Следствие по MH17 полностью опровергло версию украинского "Бука"

Об этом во вторник, 9 июня, во время возобновившегося процесса в зале судебного комплекса на окраине амстердамского аэропорта "Схипхол" сообщил нидерландский прокурор Тейс Бергер.

По словам Бергера, следственная группа внимательно изучила версию о возможном присутствии в районе запуска ракеты украинского "Бука", проанализировав более 2400 фотографий как украинских, так и российских систем. Кроме того, были изучены "места, с которых мог вестись обстрел" и проанализированы системы "Бук" украинских вооруженных сил. Также были изучены предоставленные украинскими военными данными о местоположении украинских "Буков". Все это "не предоставило никакой информации о нахождении украинской системы "Бук" в этом районе 17 июля 2014 года", заявил прокурор.