Луйк и его финский коллега сошлись во мнении: поведение России не изменилось

Луйк также возложил венки к могилам солдат, погибших в Зимней войне, Второй мировой войне и Лапландской войне, могиле неизвестного солдата и маршала Карла Маннергейма на кладбище Хиетаниеми.

«Я рад, что долгое время спустя вновь есть возможность встретиться с нашими друзьями в Финляндии. В начале недели мы отпраздновали столетие установления дипломатических отношений между Эстонией и Финляндией, а первый визит после завершения периода чрезвычайного положения состоялся именно в Финляндию», - сказал во вторник Луйк.

Министры обороны обеих стран на встрече во вторник обсудили вопросы региональной безопасности и пришли к выводу, что, несмотря на вспышку пандемии, Россия на международной арене не изменила свое поведение и связанные с этим региональные риски не уменьшились.

«В силу того, что уровень безопасности в нашем регионе не стал выше, мы не можем ослаблять наши шаги в развитии обороноспособности», - подчеркнул Луйк.