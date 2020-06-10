Eleon и китайское госпредприятие займутся совместным строительством ветрогенераторов

В рамках сотрудничества будет создано совместное предприятие по развитию ветряной энергетики. Строительство завода для производства ветряков Eleon начнется уже этим летом, сообщила пресс-служба предприятия.

CSSC – это крупнейшая в мире судостроительная компания, чье дочернее предприятие Haizhuang Windpower с 2004 года занимается производством ветряков и инвестициями в ветряные парки. Важную консультирующую роль в сведении гиганта тяжелой промышленности Китая и инновационного девелопера морских ветряков Эстонии сыграл Азиатский центр Фонда по развитию предпринимательства Эстонии.

По словам эксперта по Китаю Азиатского центра Фонда по развитию предпринимательства Эстонии Рафаэля Хименеца, сфера восстанавливаемой энергетики в Китае имеет фундаментальное значение, и ветряная энергетика в этом контексте является ключевым элементом.

«Совместный проект Eleon показывает конкурентоспособную устойчивость эстонских предприятий на глобальном рынке, а также у этого соглашения важная роль в секторе инноваций и восстанавливаемой энергетики. Задача Азиатского центра Фонда по развитию предпринимательства Эстонии поддерживать такие ориентированные на азиатские рынки проекты эстонских предприятий, чтобы использовать возможности этих рынков и минимизировать риски», - пояснил Хименец.

Одной из ключевых фигур совместного предприятия Eleon China является Ким Кронборг Кристиансен, который в 2007-2013 годы был вице-президентом производителя ветряков Vestas Manufacturing. Как утверждает Кристиансен, международный конкурентный потенциал технологии Eleon довольно многообещающ. «Технология Eleon Direct Drive с компактной и капсулированной конструкцией генератора является чем-то особенным, результатом чего будет, очевидно, наиболее низкое в мире соотношение массы ветряной турбины и мощности», - сказал он.

По словам Кристиансена, будет очень интересно увидеть, чего вместе смогут достигнуть партнеры, учитывая промышленные мощности и возможности CSSC, и инновационную технологию Eleon. «Годы назад я был свидетелем того, как один из мировых гигантов тяжелой промышленности создал совместное предприятие с крупнейшим производителем морских ветряков Mitsubishi Vestas Offshore Wind. Возможно, что теперь я являюсь свидетелем похожей истории успеха», - добавил Кристиансен.

По словам председателя правления Eleon Олега Сынаялга, в последние месяцы Eleon и CSSC проводили длинные и плодотворные переговоры, которые 8 июня завершились подписанием договора, но для публичной церемонии нужно подождать спада коронавирусного кризиса, чтобы топ-руководители обеих команд смогли бы путешествовать.

«Мы очень благодарны азиатской команде Фонда по развитию предпринимательства Эстонии – специалисты по интеллектуальной собственности этой организации многократно консультировали нас во время переговоров по многим вопросам», - добавил он.

«Создание совместного предприятия с крупной китайской компанией является для Eleon прорывом в планах предприятия по шагам развития на международных рынках. Сотрудничество позволит нам вместе с сильным партнером вывести технологию Eleon на крупнейший в мире рынок ветряной энергии. Мы высоко ценим возможность начать производство ветряков Eleon вместе с CSSC и нам отрадно, что партнеры ценят инновационность технологии Eleon», - сказал Сынаялг.

По словам Сынаялга, предприятия построят стратегическое партнерство во многих важных областях сектора возобновляемой энергетики, где оба предприятия обладают длительным опытом и доказали свою успешность. «Мы сможем внести свой вклад в решение самого важного вопроса для нашего мира – борьбу с изменением климата, а также поможем в достижении климатической нейтральности крупнейшего мирового энергетического рынка Китая. Сотрудничество позволяет на весьма высоком международном уровне показать преимущество технологии Eleon, доказать ее промышленную надежность и ее эффективную референцию.

Eleon AS — это основанное в 2007 году эстонское предприятие, которое создало и производит в Эстонии ветряки мегаватт-класса. Eleon разработал и запатентовал уникальную в мировом масштабе прямоприводную технологию ветряной энергии, которая имеет большие преимущества перед конкурентами при строительстве как наземных, так и морских ветряных парков.

Поскольку технология Eleon также имеет самое низкое соотношение массы и мощности, то есть является самой легкой, то она имеет важные конкурентные преимущества в сфере плавающих морских ветропарков. Ключевыми понятиями для реализации планов совместного предприятия являются уникальность технологии Eleon, а также производственные мощности и важная позиция на рынке CSSC.

Chinese State Shipbuilding Corporation (CSSC) – крупнейший в мире судостроительный конгломерат, в котором трудятся 310 000 человек. Направлением деятельности Haizhuang Windpower - дочернего предприятие CSSC – является развитие и оперирование ветряной энергетикой. Предприятие планирует в этом году произвести 2000 ветряков. В ближайшие годы в планах компании увеличить мощности наземных ветряков, обновить технологию, развить и выйти на рынок с технологией морских и плавающих морских ветряков.