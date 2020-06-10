Медицинская страховка для всех или для многодетных?

Также и ВОЗ приводила, что расширение страхования является экономически разумным, поскольку его отсутствие прежде всего влияет на находящихся в сложных жизненных условиях людей и усугубляет неравенство в плане здоровья, которое в Эстонии и без того высокое. С другой стороны, незастрахованные люди попадают в систему здравоохранения только тогда, когда их лечение уже оказывается весьма затратным.

Целиком анализ должен быть готов в сентябре, чтобы Министерство социальных дел могло при его составлении учесть и влияние коронакризиса на страхование.

Сольман не в курсе

Такие направления развития стали для Сольман сюрпризом. По словам министра народонаселения, сейчас на политическом уровне нет такой договоренности, как универсальная медицинская страховка, были только разговоры: «Что происходит на уровне чиновников, это нужно выяснять».

Член правления Эстонского союза многодетных семей Катрин Кийск сказала, что инициатива Сольман в любом случае важна. По оценке Кийск, общество не ценит в равной степени тех, кто вкладывается в его существование, хотя предполагаемая цель у обоих родителей одна и та же: «Если работающий родитель является налогоплательщиком, которые периодически вкладывается в то, чтобы финансируемые из средств государства общественные услуги были доступны, то многодетная мать вкладывается в то, чтобы вырастить тех людей, которые в будущем взвалят на свои плечи эту роль». Союз в курсе того, что для страхования здоровья растящей детей матери, отцы находят разные юридические решения.

Острой проблемой является и пенсия

Катрин Кийск ФОТО: Erakogu

Представитель Союза многодетных семей Катрин Кийск привела пример, пенсия матери, долгое время растившей детей, намного меньше, чем у тех, кто постоянно оставался на рынке труда: «Реальная ситуация помещает растящего ребенка родителя в тень социальных гарантий работающего родителя, поскольку воспитание детей, с точки зрения закона, не является такой же доходной деятельностью, которая обеспечивала бы медицинским страхованием и копила бы пенсию».

По словам Кийск, гарантии для многодетных семей, прежде всего, дала бы стабильность государственного формирования политики. Это означает, что уже разработанные меры не попадали бы под сокращение ни во время экономического спада, ни при смене правительств: «Если государство ввело семейное пособие, например, пособие для многодетной семьи, то важно, чтобы оно шло в ногу с общим экономическим ростом и не маргинализировалось».

Мать четверых детей Рийна называет инициативу министра народонаселения благородной. Она говорит, что конечно, есть большие семьи, где отец работает один, а женщина занимается всем, что связано с домом и детьми, и предложенная в таком случае государством медицинская страховка для матерей-домохозяек была бы очень хорошим решением: «В то же время, нужно учесть, что в Эстонии еще и другие подобные нашей семьи, где, несмотря на пожизненную медицинскую страховку, оставаться дома – это не вариант, поскольку семье каждый месяц нужны доходы обоих родителей».

Департамент статистики недавно опубликовал результаты исследования, в котором сказано, что хотя численность населения осталась стабильной, и в прошлом году рождения третьего и больше ребенка в семьях увеличилось, коэффициент рождаемости составляет 1,6. Это означает, что рождающееся поколение меньше поколения рожениц, то есть в длительной перспективе население будет сокращаться.