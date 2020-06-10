Медицинская страховка для всех или для многодетных?

Какое-то время назад министр народонаселения Рийна Сольман («Отечество») выступила с инициативой, целью которой является обеспечение родителей четверых и больше детей пожизненной медицинской страховкой. Прогнозируемая стоимость инициативы может достигать 14 миллионов евро. Но привязывание медицинской страховки к количеству детей не решает основной проблемы родителей, связанной с медицинским страхованием. К осени Министерство социальных дел разработает план, как обеспечить медицинской страховкой всех жителей Эстонии, пишет Postimees.
«Предложенная идея – пожизненное страхование матерей четырех и более детей – исходит из потребности признать работу многодетных семей и гарантировать им настрой на то, что и тем, кто посвятил себя дому медицинское страхование обеспечено государством. Чем больше семья, тем больше ресурсов уходит на воспитание детей, чем больше детей, тем больше вклад родителей в воспитание детей», - объяснила Сольман.
Предложение, по словам министра, это знак о том, что государство заботится и замечает труд больших семей, а также о том, что родителям хотят дать чувство уверенности в плане здоровья.
«Конкретное предложение можно применить как в случае матери, так и в случае отца, - уточнила она. – В качестве аналога можно привести известную в народе материнскую зарплату, которую в действительности могут использовать как мать, так и отец».
В Эстонии сейчас около 16 000 женщин в возрасте 40-65 лет, у которых имеются четверо и больше детей. Сколько из них не имеют медицинской страховки, неизвестно. Разработка законопроекта только начинается, а точные данные и необходимые анализы пока находятся в стадии составления, ответила Сольман на уточняющий вопрос. Тему в ближайшее время собираются детально обсудить под эгидой партии «Отечество».
Изначальную стоимость инициативы Сольман оценивает в 14 миллионов евро. Более точный прогноз бюджетных затрат в сотрудничестве с Больничной кассой, по словам министра, пока только готовится, и до того нельзя назвать точные цифры. Представить законопроект правительству министр хочет уже этим летом.
Отсутствует по незнанию
Отсутствие медицинской страховки у родителей – это проблема, однако из исследования, заказанного правительством в 2018 году и проведенного аналитическим центром Praxis, следует, что больше всего уязвимы родителей детей, которым только недавно исполнилось три года. Особенно матери, выход которых или возвращение на рынок труда не происходит плавно. Руководитель Praxis Тармо Юристо уточняет в анализе, что в отличие от мужчин, у женщин потеря медицинской страховки намного чаще связана с материнством.
Нынешняя ситуация
Право на медицинскую страховку есть:
- у живущего в Эстонии, воспитывающего ребенка младше трех лет родителя или человека, который использует вместо родителя отпуск по уходу за ребенком;
- у живущего в Эстонии и неработающего родителя, который воспитывает трех и больше детей младше 19 лет, хотя бы один из которых младше восьми лет;
- у живущего в Эстонии родителя, который воспитывает семерых и больше детей младше 19 лет, проживающих в Эстонии;
- у живущего в Эстонии опекуна или сиделки, с которой заключен письменный договор об опеке для воспитания ребенка/детей.
Видение будущего министра
План министр народонаселения Рийны Сольман:
Пожизненная медицинская страховка для родителя четверых и больше детей. Инициатива, по словам министра, должна попасть в план работы правительства летом этого года.
Правительство поставило перед Министерством социальных дел задачу проанализировать, как обеспечить доступность услуг здравоохранения людям, у которых сейчас нет медицинской страховки, в том числе, родителей вне зависимости от количества детей. Возможные предложения и решения Министерство социальных дел представит правительству осенью.
Согласно проведенному анализу каждый год имеется почти 1400 родителей, чье медицинское страхование прервалось по достижении ребенком трех лет, и которые не перемещаются в какую-то другую группу, покрытую медицинским страхованием. Таким образом, родители маленьких детей являются значительной долей в числе людей, не имеющих медицинского страхования. Причиной может быть как незнание предлагаемых государством возможностей, так и проблемы с возвращением в трудовую жизнь.
По словам руководителя по связям с общественностью Больничной кассы Эвелин Тринк, отсутствие медицинской страховки не является в Эстонии большой проблемой, поскольку форм медицинского страхования много: «Скорее это испытание остаться в Эстонии без медицинского страхования, поскольку видов медицинской страховки почти 50». Например, есть страховка для родителя, ребенку которого нет трех лет, или для родителя, у которого семь и больше детей. Есть и для тех, кто воспитывает троих и больше детей младше 19 лет, один из которых младше восьми лет, и тех, кто на определенных условиях находится на иждивении у супруга.
И, тем не менее, сейчас в Эстонии имеется почти 66 000 человек, у которых нет медицинской страховки. Для решения проблемы Praxis предлагает масштабные политические изменения: движение в сторону универсальной медицинской защиты, которая распространялась бы на всех жителей Эстонии. «Каковы посильные для Эстонии сценарии, которые учитывали бы ожидающие нас изменения с численностью населения и рынком труда, нуждается в основательном анализе и общественном обсуждении», - добавил руководитель Praxis Тармо Юристо.
В исключении нет смысла
Тему приняли в прошлом году в программу действий правительства, а для решения вопроса под руководством Министерства социальных дел создали рабочую группу, которая занимается поиском возможностей расширения медицинского страхования.
По словам руководителя политики равного здоровья Министерства социальных дел Кайи Казекамп, родители многодетных семей, конечно, должны быть обеспечены медицинской страховкой, но вместо создания нового дополнительного исключения в Законе о медицинском страховании, нужно подумать об изменении, которое упростило бы систему.
«Расслоение системы медицинского страхования привело к тому, что одной из причин отсутствия страховки стала запутанность имеющейся системы – оснований для защиты незастрахованных много, местами они непонятны, государству сложно их администрировать, а жителям знать о них. Так может получиться, что человек не знает, что у него есть право на медицинскую страховку, и поэтому он не застрахован», - объяснила Казекамп.
Опираясь на анализ Praxis, она говорит, что значительно увеличить покрытие медицинским страхованием поможет только движение в сторону системы общего страхования здоровья: «Поэтому, по оценке Министерства социальных дел, неразумно делать нынешнюю систему еще более специфической. Нужно подумать о принципиальных изменениях, которые сделали бы ее проще администрируемой и понимаемой». В пользу общего страхования здоровья, по ее словам, говорит и то, что рабочие отношения стали более краткосрочными и прерывистыми: «Таких людей стали тысячи, за которых уплачен социальный налог в расчетном объеме, но из-за нерегулярной формы работы их медицинское страхование является прерывистым».
Также и ВОЗ приводила, что расширение страхования является экономически разумным, поскольку его отсутствие прежде всего влияет на находящихся в сложных жизненных условиях людей и усугубляет неравенство в плане здоровья, которое в Эстонии и без того высокое. С другой стороны, незастрахованные люди попадают в систему здравоохранения только тогда, когда их лечение уже оказывается весьма затратным.
Целиком анализ должен быть готов в сентябре, чтобы Министерство социальных дел могло при его составлении учесть и влияние коронакризиса на страхование.
Сольман не в курсе
Такие направления развития стали для Сольман сюрпризом. По словам министра народонаселения, сейчас на политическом уровне нет такой договоренности, как универсальная медицинская страховка, были только разговоры: «Что происходит на уровне чиновников, это нужно выяснять».
Член правления Эстонского союза многодетных семей Катрин Кийск сказала, что инициатива Сольман в любом случае важна. По оценке Кийск, общество не ценит в равной степени тех, кто вкладывается в его существование, хотя предполагаемая цель у обоих родителей одна и та же: «Если работающий родитель является налогоплательщиком, которые периодически вкладывается в то, чтобы финансируемые из средств государства общественные услуги были доступны, то многодетная мать вкладывается в то, чтобы вырастить тех людей, которые в будущем взвалят на свои плечи эту роль». Союз в курсе того, что для страхования здоровья растящей детей матери, отцы находят разные юридические решения.
Острой проблемой является и пенсия
Представитель Союза многодетных семей Катрин Кийск привела пример, пенсия матери, долгое время растившей детей, намного меньше, чем у тех, кто постоянно оставался на рынке труда: «Реальная ситуация помещает растящего ребенка родителя в тень социальных гарантий работающего родителя, поскольку воспитание детей, с точки зрения закона, не является такой же доходной деятельностью, которая обеспечивала бы медицинским страхованием и копила бы пенсию».
По словам Кийск, гарантии для многодетных семей, прежде всего, дала бы стабильность государственного формирования политики. Это означает, что уже разработанные меры не попадали бы под сокращение ни во время экономического спада, ни при смене правительств: «Если государство ввело семейное пособие, например, пособие для многодетной семьи, то важно, чтобы оно шло в ногу с общим экономическим ростом и не маргинализировалось».
Мать четверых детей Рийна называет инициативу министра народонаселения благородной. Она говорит, что конечно, есть большие семьи, где отец работает один, а женщина занимается всем, что связано с домом и детьми, и предложенная в таком случае государством медицинская страховка для матерей-домохозяек была бы очень хорошим решением: «В то же время, нужно учесть, что в Эстонии еще и другие подобные нашей семьи, где, несмотря на пожизненную медицинскую страховку, оставаться дома – это не вариант, поскольку семье каждый месяц нужны доходы обоих родителей».
Департамент статистики недавно опубликовал результаты исследования, в котором сказано, что хотя численность населения осталась стабильной, и в прошлом году рождения третьего и больше ребенка в семьях увеличилось, коэффициент рождаемости составляет 1,6. Это означает, что рождающееся поколение меньше поколения рожениц, то есть в длительной перспективе население будет сокращаться.