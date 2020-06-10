В Ласнамяэ появится ресторан Burger King

Ласнамяэское представительство расположится у главного входа в центр. Общая площадь ресторана составит 259 квадратных метров, из которых 137 квадратных метров займет столовая зона. Помимо ласнамяэского представительства с конца мая в Таллинне работают рестораны Burger King в торговых центрах Rocca al Mare и Ülemiste и в павильоне ожидания Балтийского вокзала.

«Жители Эстонии приняли знаменитую американскую сеть гамбургерных с распростертыми объятиями и, глядя на сегодняшние цифры, нельзя сказать, чтобы на довольно тесном эстонском рынке гамбургерных не было бы места для еще одного заведения», - сказала руководитель береговой торговли Tallink Grupp и руководитель проекта по импорту франшизы Burger King Катре Кываск.

В течение первых трех недель рестораны Burger King выполнили более 20 000 заказов и подали около 12 000 легендарных гамбургеров Whopper.

Именно Whopper, гамбургер с котлетой из 100-процентной говядины без консервантов, и стал любимцем клиентов: чаще всего люди заказывали Whopper с сыром, двойной котлетой и сыром или классический вариант. Далее по популярности следуют гамбургер Steakhouse с говяжьей котлетой, беконом и нежным соусом BBQ, и гамбургер Big King XXL с двумя говяжьими котлетами и тремя ломтиками сыра.

«Большое спасибо всем любителям гамбургеров, посетивших наши рестораны за это время, за соблюдение правил нового времени – дезинфекцию рук при входе и соблюдение безопасной дистанции с другими посетителями. Искренне надеюсь, что такое ответственное поведение в отношении собственного здоровья и здоровья окружающих стало социальной нормой, которая будет соблюдаться и в дальнейшем», - добавила Кываск.

В ресторанах Burger King по-прежнему действует правило 2+2, а заказы просят по возможности совершать при помощи службы доставки Wolt. Заказанная навынос еда в целях обеспечения безопасности упаковывается в закрытые бумажные пакеты.