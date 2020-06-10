«Свободная от коррупции Эстония»: с ликвидацией КНФП не следует спешить

«Надзор за финансированием партий для сохранения демократического устройства общества должен быть эффективным и независимым. Без сомнения, следует время от времени пересматривать Закон о партиях и думать о том, как еще больше повысить эффективность надзора. В случае с законопроектом номер 193 проблема состоит не в том, что парламент занят второстепенной темой, проблема в том, как она рассматривается», - прокомментировала в интервью BNS исполнительный директор KVE Карина Паю.

«Мы в Эстонии приложили немало сил во имя того, чтобы процесс законотворчества был у нас прозрачным и понятным, чтобы не происходило избыточного законотворчества. По этой причине наше объединение призывает взять паузу и обеспечить все для того, чтобы содержание и влияние законопроекта были бы достойным образом проанализированы и при необходимости адаптированы к нынешним реалиям. Ситуация, когда в повестку дня поднимается вопрос о конституционном характере законопроекта, придает всему процессу оттенок торопливости и безответственности, что не может позитивно сказаться на доверии к законодательной власти».