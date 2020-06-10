«Свободная от коррупции Эстония»: с ликвидацией КНФП не следует спешить

Объединение «Свободная от коррупции Эстония» (KVE) во вторник передало членам Рийгикогу меморандум, в котором призвало политиков глубоко проанализировать тему предполагаемой ликвидации Комиссии по надзору за финансированием партий (КНФП) прежде, чем продолжать производство по законопроекту.
«Надзор за финансированием партий для сохранения демократического устройства общества должен быть эффективным и независимым. Без сомнения, следует время от времени пересматривать Закон о партиях и думать о том, как еще больше повысить эффективность надзора. В случае с законопроектом номер 193 проблема состоит не в том, что парламент занят второстепенной темой, проблема в том, как она рассматривается», - прокомментировала в интервью BNS исполнительный директор KVE Карина Паю.
«Мы в Эстонии приложили немало сил во имя того, чтобы процесс законотворчества был у нас прозрачным и понятным, чтобы не происходило избыточного законотворчества. По этой причине наше объединение призывает взять паузу и обеспечить все для того, чтобы содержание и влияние законопроекта были бы достойным образом проанализированы и при необходимости адаптированы к нынешним реалиям. Ситуация, когда в повестку дня поднимается вопрос о конституционном характере законопроекта, придает всему процессу оттенок торопливости и безответственности, что не может позитивно сказаться на доверии к законодательной власти».
Представленный 18 мая Рийгикогу законопроект уже 1 июня прошел первое чтение и к 15 июня должны быть представлены поправки и дополнения к нему.