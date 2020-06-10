Коронавирус обнаружен у 11 жителей Эстонии

По данным Регистра народонаселения, десять положительных тестов поступило из Харьюмаа (восемь из них в Таллинне) и один из Ида-Вирумаа. Случаи заражения в Харьюмаа преимущественно имели место в кругу семьи или в рабочем коллективе, в двух случаях причина вспышки заболевания не установлена. В случае Ида-Вирумаа речь идет о семейном заражении, где к настоящему моменту заболели 12 человек.

По состоянию на утро 10 июня, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 15 пациентов. На искусственной вентиляции легких никого нет. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.

На сегодняшний день выписано 353 пациента, закончено 366 историй болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 690 человек. Из них истории болезни 1309 пациентов закончены (77,5%), у 381 человека (22,5%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

В общей сложности в Эстонии сделано более 92 000 первичных тестов, из них 1 958, т.е. 2,1% были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Департамент здоровья напоминает, что независимо от того, что чрезвычайное положение закончено, для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем 2 метра.