Полиция просит помощи в поисках 64-летнего Виктора

В последний раз Виктора видели 6 июня, когда он покинул свой дом в Вериора и отправился на прогулку и не вернулся. Дома остались его кошелек и телефон. Также он оставил незапертой дверь своего дома. Вчера о пропаже мужчины в полицию сообщили его близкие.

В полиции сообщили, что проверили места, где обычно бывал пропавший, а окрестности его дома. В поисковой операции использовался дрон, но обнаружить Виктора не удалось.

Приметы Виктора: среднего телосложения, рост около 170 см, носит усы. Хотя неизвестно, как именно был одет мужчина в день исчезновения, обычно он носит одежду серого цвета, а также темную кепку.