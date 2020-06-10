Госконтроль: Больничная касса не штрафовала тех, кто был пойман на мошенничестве

По мнению Государственного контроля, необходимо создать для пациентов более удобные возможности для оценки правильности счета за лечение. Многие случаи мошенничества могут быть Больничная касса может обнаружить только с помощью пациентов - например, в случаях, когда на счете указываются более дорогая услуга, чем была фактически предоставлена, или пациент вообще не получал услуги. Если медицинский счет и медицинский документ содержат одну и ту же информацию, у Больничной кассы нет других средств проверки правильности медицинского счета.

С 2016 года пациенты могут просматривать на портале для пациентов медицинские счета, на которых видно как предоставленные услуги, так и потраченные на них деньги. Пока что сравнительно мало людей просматривали счета за лечение: в первой половине 2019 года в среднем около 8 900 человек в месяц, что составляет 1,9% от числа тех, кто получал медицинские услуги за тот же период. Чтобы облегчить доступ к медицинским счетам, Больничная касса должна запустить приложение, которое информирует человека с определенной регулярностью (например, посредством SMS или электронной почты), когда медицинский счет за его визит доступен на портале пациента. При этом в том же портале должна быть максимально простая возможность оставить обратную связь Больничной кассе.

По мнению Государственного контроль обмен информацией между Больничной кассой, Департаментом здоровья и Департаментом лекарственных средств в аудитирумый период был плохим. Для более эффективного планирования мер контроля над поставщиками услуг учреждениям следует систематически обмениваться наблюдениями и результатами надзора друг с другом, но в настоящее время это не делается. Государственный контроль рекомендует Больничной кассе внедрить так называемый рабочий стол информационных технологий, то есть решение, в котором результаты проверок всех учреждений будут сосредоточены в одном окне. Кроме того, для построения автоматического контроля Больничная касса должна также использовать данные из регистров вне Больничной кассы. Например, действительность лицензии поставщика медицинских услуг в настоящее время не проверяется автоматически, так как этот реестр ведется Департаментом здоровья. Следовательно, может возникнуть ситуация, когда Больничная касса оплачивает медицинские счета, представленные не имеющим лицензии поставщиком услуг, потому что она не в курсе, что лицензии на деятельность нет. Государственный контроль выявил и такой случай в ходе проверки.

Госконтроль обнаружил, что Больничная касса начала выяснять риски мошенничества только после того, как в 2017 году стали известны крупные мошенничества. Это началось после того, как в СМИ появились сообщения о случаях мошенничества. В то же время можно наблюдать явный прогресс. Если изначально риски мошенничества были включены в документы по управлению рисками в общих чертах, то с конца 2019 года риски мошенничества были классифицированы по видам деятельности и ответственным лицам.

«Сложные оценки рисков или разработки программного обеспечения не всегда необходимы для искоренения мошенничества. Зачастую проблемы выявляются сами по себе, и их просто необходимо решать более тщательно и систематически», - говорит генеральный контролер Янар Хольм. Анализ жалоб, направленных в Больничную кассу, показал, что Больничная касса проверила все случаи, приведенные в корректно представленных жалобах пациентов. Государственный контроль установил, что в некоторых случаях жалобы могли указывать на более обширную проблему, но Больничная касса ограничивалась проверкой счетов за медицинские услуги по конкретной жалобе. Например, пациент сообщил, что на портале для пациентов было указано, что он получал услуги со своей семьей десять раз в период с 2014 по 2016 год, но на самом деле он никогда не пользовался этими услугами. Больничная касса попросила учреждение возместить деньги, уплаченные за эти десять счетов, но больше не проверяла деятельность учреждения.

Общая информация

В 2019 году Больничная касса Эстонии выплатила 991 миллион евро за 10,7 миллионов медицинских счетов. Кроме того, расходы на лекарства и медицинские приборы составили около 177 миллионов евро.

В результате контрольных мероприятий от поставщиков услуг в 2019 году было взыскано более 400 000 евро.

В ходе проверки Государственный контроль проверил,