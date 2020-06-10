UFC назвал дату титульного боя Хабиба Нурмагомедова

Титульный бой планируется провести на турнире UFC 253. Место проведения турнира пока не определено.

Изначально этот бой планировалось провести в июле. Недавно глава организации Дэйна Уайт заявлял о возможности проведения титульного поединка в сентябре.

Гэтжи владеет титулом временного чемпиона UFC в легком весе, в мае он техническим нокаутом победил американца Тони Фергюсона. Всего на счету 31-летнего спортсмена 22 победы и два поражения. В активе Нурмагомедова, которому тоже 31 год, 28 боев в смешанных единоборствах, во всех из которых он победил.

Тем временем турнир UFC 251 планируют провести 11 июля на "бойцовском острове" Яс в Абу-Даби. За ним с 15 по 25 июля в той же локации пройдут три турнира серии Fight Nights.

Пресс-служба UFC сообщает, что с учетом текущих санитарно-эпидемиологических правил Управление по туризму и культуре Абу-Даби создаст на острове Яс безопасную зону, площадью почти 25 квадратных километров, на территории которой будут располагаться арена, отель, тренировочные и обеденные зоны.