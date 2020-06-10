Вытащили с того света: молодой мужчина из Таллинна десять дней провел в коме из-за коронавируса

«Я не сдавался, но ситуация казалась безнадежной. Говорят, что я был единственным в Эстонии человеком младше 40 лет, который находился в искусственной коме на вентиляции легких, но возле меня в тяжелом состоянии лежало еще много людей чуть старше 30. Молодым людям не стоит радоваться, что их эта болезнь не касается. Этим вирусом может заразиться любой», - говорит Лаас - уроженец Выхма, сейчас вместе с семьей проживающий в Таллинне.

Будьте осторожны

Он рассказал, что не особо испугался коронавируса, поскольку в начале марта говорили, что он опасен для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Лаас был спортивным и здоровым, никогда не курил, а из-за быстрого темпа жизни на употребление алкоголя не было ни времени, ни желания: «Волновался скорее за проживающих в Выхма родителей».

До заражения Хейкко Лаас три недели сидел с семьей дома. «Забрали детей из детсада и работали дома. После весенних школьных каникул из-за привезенных из поездок вирусов дети всегда подхватывают насморк или другую напасть и мы хотели в этом году этого избежать. Новости из Италии еще сильнее приковали нас к дому, даже продукты заказывали с курьером к двери дома. На улицу все-таки ходили, но избегали людных мест. Где подхватил вирус, я не знаю до сих пор».

Ужасное испытание

После того, как во вторник, 17 марта, его самочувствие ухудшилось, Хейкко Лаас попросил семейного врача дать направление на прохождение теста на COVID-19, но доктор не пожелал давать направление такому молодому человеку. «Два дня ушло на выпрашивания. В итоге в субботу утром семейный врач сказал, что сделает направление, - говорит он. - Конечно, в этом нет ничего особенного, себя нужно отстаивать».

Дома Лаас находился до 26 марта, пытаясь самостоятельно победить вирус, но самочувствие все ухудшалось.

Было сильное головокружение и температура держалась выше 39 градусов, парацетамол сбивал ее только на полчаса.

«У меня был озноб, аппетита не было, кожа полыхала как при солнечном ожоге и постоянно мучила бессонница. Самочувствие становилось только хуже и в итоге вызвал скорую помощь, которая установила, что в кровь недостаток кислорода и следует быстро действовать», - вспоминает Лаас.

В больнице у него обнаружили двухстороннее воспаление легких. Также подозревающий воспаление легких семейный врач уже выписал ему антибиотики и он их принимал три дня.

Лаас получил дополнительный кислород и жаропонижающие, но самочувствие продолжало быстро ухудшаться. 28 марта его ввели в искусственную кому.