Вытащили с того света: молодой мужчина с коронавирусом десять дней провел в коме

То, что коронавирус угрожает не только пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, доказывает случай проживающего в Таллинне 37-летнего Хейкко Лааса, который в Северо-Эстонской региональной больнице десять дней находился в искусственной коме на вентиляции легких. Врачи не давали ему много шансов на выживание, пишет Sakala.
«Я не сдавался, но ситуация казалась безнадежной. Говорят, что я был единственным в Эстонии человеком младше 40 лет, который находился в искусственной коме на вентиляции легких, но рядом со мной в тяжелом состоянии лежало еще много людей чуть старше 30. Молодым людям не стоит надеяться, что их эта болезнь не коснется. Этим вирусом может заразиться любой», - говорит Лаас: уроженец Выхма, сейчас вместе с семьей проживающий в Таллинне.
Будьте осторожны
Он рассказал, что не особо испугался коронавируса, поскольку в начале марта говорили, что он опасен для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Лаас был спортивным и здоровым, никогда не курил, а из-за быстрого темпа жизни на употребление алкоголя не было ни времени, ни желания: «Волновался, скорее, за живущих в Выхма родителей».
До заражения Хейкко Лаас три недели сидел с семьей дома. «Забрали детей из детсада и работали дома. После весенних школьных каникул из-за привезенных из поездок вирусов дети всегда подхватывают насморк или другую напасть, и в этом году мы хотели этого избежать. Новости из Италии еще сильнее приковали нас к дому, даже продукты заказывали с курьером к двери дома. На улицу все-таки ходили, но избегали людных мест. Где подхватил вирус, я не знаю до сих пор».
Ужасное испытание
После того, как во вторник, 17 марта, его самочувствие ухудшилось, Хейкко Лаас попросил семейного врача отправить его на тест на COVID-19, но врач не пожелал дать направление такому молодому человеку. «Два дня ушло на выпрашивание. В итоге в субботу утром семейный врач сказал, что сделает направление, - говорит он. - Конечно, в этом нет ничего особенного, свои интересы нужно отстаивать».
Дома Лаас находился до 26 марта, пытаясь самостоятельно победить вирус, но самочувствие всё ухудшалось.
Было сильное головокружение и температура держалась выше 39 градусов, парацетамол сбивал ее только на полчаса.
«У меня был озноб, аппетита не было, кожа полыхала как при солнечном ожоге и постоянно мучила бессонница. Самочувствие становилось только хуже, и в итоге я вызвал скорую помощь, которая установила недостаток кислорода в крови», - вспоминает Лаас.
В больнице у него обнаружили двухстороннее воспаление легких. Также подозревавший воспаление легких семейный врач уже выписал ему антибиотики, которые пациент принимал три дня.
Лаас получил дополнительный кислород и жаропонижающие, но самочувствие продолжало быстро ухудшаться. 28 марта его ввели в искусственную кому.
«Состояние было ужасное. Я думал, что уже не выберусь живым. То, что меня ввели в кому, было большим облегчением. Я не хотел и не мог есть. Если большинство заболевших коронавирусом теряют обоняние и вкус, то у меня все ощущения, скорее, усилились: еда казалась слишком соленной или сладкой, даже не мог пить обычную негазированную воду Saaremaa — все время был безумный рвотный рефлекс», - рассказывает он.
Врачи оценили вероятность выживания Хейкко Лааса в 15 процентов. Позднее он услышал, что в коме ситуация еще ухудшилась. Почки отказали, и испробованный сначала аппарат для диализа не сработал. Примененная вместо него мощная машина дала свои результаты и после этого состояние пациента начало улучшаться. «Через десять дней меня вывели из наркоза, но почки не работали. Три раза делали диализ, и только тогда почки вновь стали функционировать. После этого я потихоньку стал идти на поправку. Сил было невероятно мало, и я забыл как ходить. Я потерял 18 килограммов, ноги были как спички. За неделю понемногу вновь начал ходить».
24 апреля Хейкко Лаас вышел из больницы. Позже он вместе с семьей отравился сдавать анализ крови в SYNLAB и выяснилось, что у жены есть антитела к COVID-19. В начале марта жена переболела, но значительно легче, она не чувствовала ни запаха, ни вкуса. Детей болезнь не тронула.
«Когда я вернулся домой, был очень слаб, подняться по лестнице было для меня тяжелым испытанием. Но самочувствие потихоньку улучшалось, каждый день проходил по лесу семь-восемь километров. На полное восстановление, вероятно, уйдет полгода, хотя показатели крови и снимки легких уже в порядке», - говорит Лаас.
Хейкко Лаас говорит, что людям стоит осознать, что COVID-19 опасен для всех и следует держать дистанцию. В то же время не стоит ставить жизнь на паузу, поскольку экономика должна функционировать. «Почему у меня так тяжело протекала болезнь, я до сих пор не знаю, но это было ужасное испытание. Я не хотел бы испытать нечто подобное снова».
Выздоровевший Лаас очень благодарен врачам. «В Северо-Эстонской региональной больнице для лечение есть первоклассные техника и навыки, все было очень профессионально. Врачей могу назвать своими спасителями. Я им очень благодарен».