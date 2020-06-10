Swedbank: коронакризис не оказал существенного влияния на рынок квартир

По подсчетам банка, доступность жилья в Таллинне снизилась в первом квартале по сравнению с прошлым годом, поскольку рост цен на квартиры в Таллинне опережал рост чистой заработной платы в столице. В первом квартале рост цен на квартиры в Таллинне составил 8,4%, а чистая зарплата жителей столицы увеличилась на 6%. В то же время, доступность квартир оставалась относительно стабильной в течение последних шести лет. В первом квартале житель столицы должен был заплатить за один квадратный метр квартиры в 1,6 раза больше чистой зарплаты.

Рост цен на квартиры продолжался в связи с высокой долей новых квартир (29%) в сделках и завершением новых проектов в сегменте более дорогих квартир. В первом квартале средняя разница в цене между квартирами нового и вторичного рынка составила 28%.

Коронакризис затронул как спрос, так и предложение

В первом квартале количество сделок на таллиннском рынке квартир сократилось на 1%. Если февраль был очень активным месяцем на рынке квартир (число сделок было на 19% выше, чем в то же время год назад), то во второй половине марта, с введением чрезвычайного положения, активность очень резко упала. В апреле на таллиннском рынке квартир было совершено на 43%, а в мае – на 36% меньше сделок, чем годом ранее. Несмотря на резкое снижение спроса, на ценах это пока не сказалось: и в апреле, и в мае рост оставался на уровне 9%. Рост цен связан с завершением новых проектов, поскольку контракты заключались на основе предварительных соглашений. В то время как цены на новые квартиры в апреле и мае выросли на 11%, цены на квартиры вторичного рынка в апреле выросли на 5%, а в мае снизились на 3% в годовом сравнении. В связи с завершением текущих проектов средний рост цен в ближайшие месяцы должен сохраниться.

Запас выставленных на продажу новых квартир немного увеличился в первом квартале. Это произошло главным образом из-за запланированных новых разработок. Но сейчас некоторые из них приостановлены застройщиками из-за коронакризиса, а это означает, что фактическое предложение новых квартир немного ниже.

После ослабления ограничений активность на рынке квартир должна начать расти. Однако темпы повышения спроса будут замедляться стагнацией роста заработной платы и, в некоторых секторах, её снижением, ростом числа безработных и общей неопределённостью относительно будущего. В апреле оценка домохозяйствами своего финансового положения на следующие 12 месяцев резко упала – до уровня осени 2008 года, и, хотя в мае уверенность восстановилась, она всё ещё оставалась значительно ниже уровня последних лет.

Трудное восстановление спроса может замедлить рост цен на недвижимость или снизить их. По нашему мнению, если падение цен наступит, оно будет умеренным и недолгим, поскольку рынок недвижимости в последние годы находился в лучшем равновесии по сравнению с началом предыдущего финансового кризиса. В то же время динамика количества сделок и цен на рынке недвижимости зависит от того, как экономика восстанавливается после кризиса.

Из балтийских столиц доступность жилья улучшилась только в Риге

Согласно индексу Swedbank, доступность квартир улучшилась в первом квартале только в Риге, где рост чистой заработной платы (5,5%) был несколько быстрее, чем рост цен на недвижимость (5,4%). В Вильнюсе доступность снизилась по сравнению с прошлым годом, поскольку рост цен на квартиры (12,1%) превысил рост чистой заработной платы (9,2%). Среди балтийских столиц жильё по-прежнему остаётся самым доступным в Риге, где в первом квартале на долю домов, построенных в советское время, приходится значительная часть сделок, а процент новых квартир невелик.