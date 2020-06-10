«Мы не сдаемся»: сеть отелей отменяет сокращение 190 работников

Исполнительный директор Кайса Майленд надеется, что туризм начнет восстанавливаться быстрее, чем показывают сделанные в начале мая прогнозы: «В результате ослабления ограничений в секторе туризма и частичного открытия государственной границы сегодня мы видим, что количество заказов на размещение начало расти. Мы откроем все наши отели как можно скорее, чтобы вместить всех потенциальных гостей. Быстрое открытие в нынешней ситуации – лучший способ поддержать финансовую устойчивость компании и вновь предложить сотрудникам работу».

Коллективное сокращение было остановлено, но предприятие не исключает, что в будущем все же придется уволить больше работников – если коронавирус вновь поднимет голову и туристический сектор ждет новый удар. «Решение открыть все отели было рискованным, и мы не можем похвастаться высокой заполняемостью, но сегодня это значит, что мы не сдаемся. К сожалению, коронавирус никуда не исчез, и мы учитываем возможность того, что в будущем все же придется сезонно закрыть тот или иной отель и сократить больше людей», - пояснила Майленд.

Открытию отелей способствует решение правительства ослабить в июне ограничения в туристическом секторе – в результате число постояльцев стало постепенно расти. О будущем Кайса Майленд все же говорит с осторожностью: «Следует учитывать, что туризм не восстановится до прежнего уровня еще долго, но мы хотим быть готовы принять всех гостей, которые нуждаются в гостиничных услугах в посткризисном мире, и, конечно, задействуем все возможные меры, чтобы коронавирус не начал распространяться снова».

Благодаря смягчению ограничений и компенсациям многие предприятия сферы туризма получают возможность вдохнуть в свой бизнес новую жизнь, но при этом продолжают ждать и более эффективных мер государственного субсидирования. «Налоговые изменения в отношении услуг размещения и питания, государственные ваучеры для продвижения внутреннего туризма – вот лишь некоторые из изобретательных способов помочь туризму встать на ноги, внедренных, например, в Австрии, Германии или на Мальте», – пояснила Майленд.

Руководство гостиничной сети, в полночь в середине марта потерявшей свыше 90% оборота, еще в начале мая не видело оснований для оптимистичных сценариев, но изменило свои планы в связи с изменившейся ситуацией. «В начале мая у нас была информация о том, что ограничения в сфере туризма, вероятно, останутся в силе до конца лета, и поэтому нам пришлось принять трудное решение о сокращении большого количества сотрудников. Однако сегодня ситуация несколько улучшилась, и чтобы уже в июне открыть все свои отели в Эстонии и Латвии, нам нужно больше рабочих рук», – сказал Майленд.

Hestia Hotel Group благодарит всех своих сотрудников за терпение. Кайса Майленд считает, что это испытание в итоге сделает команду сильнее: «Последние несколько месяцев были непростыми для всех, и мы все оказались в незаслуженно плохой ситуации, но она многому нас научила. Я искренне рада, что мы все еще можем обеспечить занятость для многих сотрудников, и надеюсь, что вместе мы сможем перезапустить туристический сектор».

Этим летом многие гостиничные предприятия надеются увидеть больше жителей Эстонии, чем раньше, а также, разумеется, туристов из соседних стран. Балтийский «мини-Шенген» уже сегодня привлекает в Таллинн гостей из Латвии и Литвы, а в дальнейшем ожидается большое число гостей из Финляндии.