Видео ⟩ Самая нелепая попытка ограбления в Эстонии: девушки в масках ворвались на заправку, но все пошло не по плану

Возникшая у двух жительниц Курессааре идея об ограблении заправки привела к череде неудач, которая в свою очередь завершилась для девушек четырьмя годами условного тюремного заключения, сообщает Postimees.
Случилось абсолютно все, что только могло пойти не так. Сбежавшие с заправки девушки оставили за собой целую вереницу следов, по которой полицейским не составило никакого труда их вычислить и поймать.
20-летняя Катрин и 21-летняя Терье (поскольку речь идет не об общественных деятелях, редакция Postimees решила не публиковать настоящие имена девушек, чтобы у них была возможность вернуться на законопослушный путь) признались следователю, что 2 декабря выпили вина. Обе были в игривом настроении, одна шутка привела к другой и родилась мысль в масках разыграть ограбление заправки.
В черной и фиолетовой шапках они вырезали отверстия для глаз, взяли два кухонных ножа и пошли на заправку.
Далее события развивались быстро. Продавщица при виде грабительниц нажала на кнопку тревоги и девушки побежали к припаркованному автомобилю, по дороге они выбросили ножи в кусты. Но на машине они далеко не уехали, поскольку их путь прервался через сотню метров, когда они вылетели в канаву. Далее они стали скрываться пешком, но Катрина обронила кошелек с документами. На следующее утром девушки с телефона Катрины сделали анонимный звонок заведующей заправки, чтобы попросить за случившееся прощение.
Пярнуский уездный суд в конце мая признал девушек виновными в попытке ограбления и приговорил Катрину к трем годкам и 11 месяцам, а Терье — к трем годами и восьми месяцам тюремного заключения. Обе получили условный срок с испытательным сроком в четыре года. Нанесенный работнице заправки моральный ущерб они компенсировали 500 евро.