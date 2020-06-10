Видео ⟩ Самая нелепая попытка ограбления в Эстонии: девушки в масках ворвались на заправку, но все пошло не по плану

Случилось абсолютно все, что только могло пойти не так. Сбежавшие с заправки девушки оставили за собой целую вереницу следов, по которой полицейским не составило никакого труда их вычислить и поймать.

20-летняя Катрин и 21-летняя Терье (поскольку речь идет не об общественных деятелях, редакция Postimees решила не публиковать настоящие имена девушек, чтобы у них была возможность вернуться на законопослушный путь) признались следователю, что 2 декабря выпили вина. Обе были в игривом настроении, одна шутка привела к другой и родилась мысль в масках разыграть ограбление заправки.

В черной и фиолетовой шапках они вырезали отверстия для глаз, взяли два кухонных ножа и пошли на заправку.

Далее события развивались быстро. Продавщица при виде грабительниц нажала на кнопку тревоги и девушки побежали к припаркованному автомобилю, по дороге они выбросили ножи в кусты. Но на машине они далеко не уехали, поскольку их путь прервался через сотню метров, когда они вылетели в канаву. Далее они стали скрываться пешком, но Катрина обронила кошелек с документами. На следующее утром девушки с телефона Катрины сделали анонимный звонок заведующей заправки, чтобы попросить за случившееся прощение.