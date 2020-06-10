Планировка предусматривает строительство современного рыночного комплекса. При этом строительные работы предполагается организовать таким образом, чтобы рынок на их период частично продолжил работу. В планах также создать рядом с рынком места общественного пользования, бизнес и жилые здания.

Районный совет Кесклинна одобрил детальную планировку территории Центрального рынка. ФОТО: Kesklinna valitsus

«Мы рады, что территория рынка в центре столицы преобразится в современное городское пространство, в котором будет место для местных жителей, продавцов, а также просто отдыхающих. Новые пешеходные и велосипедные дорожки создадут более безопасные условия передвижения, а запланированная городская площадь и зеленые зоны предложат новые возможности для проведения досуга», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Через новый квартал Центрального рынка будет проходить пешеходная дорожка, которая соединит улицы Крейцвальди и Якоби. Внутри квартала будет находиться городская площадь. Пешеходные и велосипедные дорожки будут созданы с учетом основных траекторий движения пешеходов. Планируется также создать новые компактные зеленые зоны, сохранив ценные деревья на улице Кельдримяэ. Зеленые насаждения запланированы также на новой площади и на улице Ластекоду. Парковка запланирована на подземном этаже. Новое здание рынка планируется построить со стороны улиц Кельдримяэ и Ластекоду (см. схему).

Следующим шагом детальная планировка будет отправлена на утверждение в Таллиннскую горуправу, после этого районная управа вновь выставит ее на всеобщее обсуждение, в ходе которого все желающие смогут сделать свои замечания. После этого горуправа сможет объявить начало действия детальной планировки и можно будет приступить к составлению строительного проекта с учетом предъявленных городом требований.