В Финляндии строительные компании подозревают в неуплате налогов и пенсионных отчислений на сумму более трех миллионов евро

В Финляндии дело о крупном экономическом преступлении передано в прокуратуру. Подозреваемые проходят по статьям: злостное налоговое мошенничество, злостное мошенничество с пенсионными отчислениями и злостный подлог бухгалтерии.
Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила о завершении следствия по делу о серии крупных экономических преступлений. Речь идет о налоговых мошенничествах в строительном бизнесе, пишет Yle.
Предполагаемые преступления совершались в финском столичном регионе с 2014 по 2017 гг.
Всего по делу проходят девять компаний, которые, по версии следствия, уклонились от налоговых и пенсионных выплат на общую сумму более трех миллионов евро.
В рамках следствия было заслушано около ста свидетелей. По части 26 человек дела переданы в прокуратуру. Центральных фигурантов пятеро.