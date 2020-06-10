В Финляндии строительные компании подозреваются в неуплате налогов и пенсионных отчислений на сумму более трех миллионов евро

Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила о завершении следствия по делу о серии крупных экономических преступлений. Речь идет о налоговых мошенничествах в строительном бизнесе, пишет Yle.

Предполагаемые преступления совершались в финском столичном регионе с 2014 по 2017 гг.

Всего по делу проходят девять компаний, которые, по версии следствия, уклонились от налоговых и пенсионных выплат на общую сумму более трех миллионов евро.