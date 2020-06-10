Эстония берет новый кредит на 200 миллионов евро

Привлеченные средства в основном будут направлены местным самоуправлениям, а также микро-, малым и средним предприятиям на финансирование антикризисных мер, сообщило в среду Министерство финансов Эстонии.

Часть средств будет использована на финансирование исследований и разработок, связанных с COVID-19, сообщил ERR.

Предоставленные местным самоуправлениям средства покроют дополнительные расходы, понесенные ими во время эпидемии коронавируса, а также обеспечат бесперебойность оказания жизненно важных услуг на местном уровне. Кроме того, кредитные средства будут вложены в ремонт местных дорог и расширение доступности широкополосного интернета в сельских районах.