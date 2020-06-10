В России впервые с конца мая отмечено больше 200 смертей от коронавируса за сутки

Последний раз в России более 200 смертей отмечалось 29 мая: тогда было зафиксировано наибольшее число летальных случаев с начала эпидемии (232 человека), пишет Newsru.

Всего в стране выявлено 493 657 заболевших и 6358 умерших. За последние сутки из больниц выписано 10 386 пациентов, общее число выздоровевших увеличилось до 252 783 человек.