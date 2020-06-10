"Лион" призвал возобновить чемпионат Франции по футболу, завершенный из-за коронавируса

Руководство футбольного клуба "Лион" вновь призвало возобновить розыгрыш чемпионата Франции сезона-2019/20, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса с одобрения Государственного совета страны. Совет отклонил предыдущую апелляцию клуба на решение о досрочном завершении Лиги 1, сообщает Newsru.
Федерация футбола Франции (FFF) 28 апреля объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса после 28-го тура. Чемпионом страны был признан "Пари Сен-Жермен", а "Лион" занял 7-е место и не попал в еврокубки. Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас неоднократно публично призывал к пересмотру этого решения.
Государственный совет Франции в порядке упрощенного производства отклонил апелляции "Лиона", "Амьена" и "Тулузы" на решение досрочно завершить чемпионат страны. Однако приостановил решение о переходе в Лигу 2 аутсайдеров турнира - "Амьена" и "Тулузы".
"В вердикте суда недвусмысленно упоминается, что решение досрочно завершить сезон было принято советом директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP), а не государством. Решение LFP противоречит указаниям УЕФА от 23 апреля, что лиги должны приложить все усилия для завершения чемпионата. Рекомендации государственного совета Франции о возможном пересмотре формата сезона-2020/21 с улучшением санитарных условий позволили бы завершить сезон-2019/20 сегодня. У LFP все еще есть возможность возобновить чемпионат в соответствии с формулой УЕФА, чтобы завершить турнир по спортивному принципу", - отмечается в тексте заявления, размещенном на официальном сайте клуба.