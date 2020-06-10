"Лион" призвал возобновить чемпионат Франции по футболу, завершенный из-за коронавируса

Федерация футбола Франции (FFF) 28 апреля объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса после 28-го тура. Чемпионом страны был признан "Пари Сен-Жермен", а "Лион" занял 7-е место и не попал в еврокубки. Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас неоднократно публично призывал к пересмотру этого решения.

Государственный совет Франции в порядке упрощенного производства отклонил апелляции "Лиона", "Амьена" и "Тулузы" на решение досрочно завершить чемпионат страны. Однако приостановил решение о переходе в Лигу 2 аутсайдеров турнира - "Амьена" и "Тулузы".