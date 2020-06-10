В мае безработными стали 7678 человек

По сравнению с апрелем количество зарегистрированных безработных увеличилось в мае на четыре процента. Новых безработных за месяц появилось 7679 человек, то есть в 1,5 раз больше, чем годом ранее. С помощью Кассы страхования от безработицы в мае нашли работу или занялись предпринимательством 4992 человек, в том числе 834 человека со сниженной работоспособностью.

Уровень официальной безработицы на конец мая был самым высоким в Ида-Вирумаа (13,1%) и самым низким на Хийумаа (4,6%). Безработных со сниженной работоспособностью в конце мая было 12 032, то есть почти четверть от всех зарегистрированных безработных, по сравнению с прошлым годом доля безработных со сниженной работоспособностью значительно снизилась, год назад они составляли треть от всех безработных.

В мае Касса страхования от безработицы могла предложить 8 012 рабочих мест. Новых рабочих мест за май добавилось 4257, то на 12 процентов больше, чем в апреле, когда добавилось 3819 новых предложений.