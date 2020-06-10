В мае безработными стали 7678 человек

По состоянию на конец мая 50 376 человек стояли на учете Кассы страхования от безработицы, это количество составляет 7,8 процента всего работоспособного населения страны от 16 лет до пенсионного возраста. По сравнению с показателями прошлого года, количество зарегистрированных безработных увеличилось в 1,7 раза, год назад в конце мая в качестве безработных на учете стояли 30 113 человек.
По сравнению с апрелем количество зарегистрированных безработных увеличилось в мае на четыре процента. Новых безработных за месяц появилось 7679 человек, то есть в 1,5 раз больше, чем годом ранее. С помощью Кассы страхования от безработицы в мае нашли работу или занялись предпринимательством 4992 человек, в том числе 834 человека со сниженной работоспособностью.
Уровень официальной безработицы на конец мая был самым высоким в Ида-Вирумаа (13,1%) и самым низким на Хийумаа (4,6%). Безработных со сниженной работоспособностью в конце мая было 12 032, то есть почти четверть от всех зарегистрированных безработных, по сравнению с прошлым годом доля безработных со сниженной работоспособностью значительно снизилась, год назад они составляли треть от всех безработных.
В мае Касса страхования от безработицы могла предложить 8 012 рабочих мест. Новых рабочих мест за май добавилось 4257, то на 12 процентов больше, чем в апреле, когда добавилось 3819 новых предложений.
Более точную статистику по Эстонии и уездам можно найти на сайте Кассы страхования от безработицы.