Ср, 10.06.2020
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  • Объявлена дата открытия крупнейшего в странах Балтии аутлет-городка

Фото ⟩ Объявлена дата открытия крупнейшего в странах Балтии аутлет-городка

ФОТО: Пресс-фото

Аутлет-городок Via Jurmala Outlet Village, возведенный в Пиньках, между Ригой и Юрмалой - это комплекс магазинов открытого типа, предлагающий покупателям коллекции модной одежды, обуви и аксессуаров минувшего сезона. Свои двери он распахнет 14 августа, сообщили Rus.TVNET в компании. 

В течение всего года Via Jurmala Outlet Village будет предлагать посетителям топовые бренды по цене на 30-70% ниже, чем в традиционной рознице.

"В отличие от большинства столиц мировой моды, в Риге нет ярко выраженного квартала магазинов одежды. Мы создали такой квартал за пределами города, возле трассы, по которой ежегодно проезжает около 13 миллионов автомобилей. Кроме того, относительно недорогая загородная земля и экономичный строительный проект позволяют нам предлагать арендаторам демократичную цену на аренду помещений", - говорит член правления компании-девелопера проекта OUTLETICА Андрей Дозорцев. 

Уже сейчас известно, что в Via Jurmala Outlet Village будет представлено более 100 всемирно известных брендов. Среди них:

  • Hugo Boss,
  • Ermenegildo Zegna, 
  • Guess,
  • Puma,
  • Tommy Hilfiger,
  • Ecco,
  • Stefanel,
  • Levi’s,
  • Camel Active,
  • Lee Wrangler,
  • Billionaire,
  • Brunello Cucinelli,
  • Pako Lorente  и многие другие.

Некоторые бренды будут впервые представлены в Балтии.

"Ситуация, сложившаяся в мире в связи с пандемией короновируса, внесла коррективы практически во все сферы жизни, поэтому особенно актуальным для нас является вопрос безопасности здоровья.

Уникальность объекта заключается в том, что в аутлет-городке нет общих коридоров и холлов с единой системой вентиляции.

Каждый магазин или ресторан имеет свой собственный вход с улицы и независимый микроклимат вентиляции и кондиционирования", - добавляет Дозорцев. 

Справка о Via Jurmala Outlet Village:

  • Адрес: Пиньки, улица Яуна, 12.
  • Парковка 1-го этапа - 750 мест.
  • Общественный транспорт: автобус: Рига – Пиньки, #4, #32, #43
  • Электричка: Юрмала - Бабите, Рига - Бабите - с пересадкой на автобус #4 на станции Бабите.

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