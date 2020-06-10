Фото ⟩ Объявлена дата открытия крупнейшего в странах Балтии аутлет-городка

Аутлет-городок Via Jurmala Outlet Village, возведенный в Пиньках, между Ригой и Юрмалой - это комплекс магазинов открытого типа, предлагающий покупателям коллекции модной одежды, обуви и аксессуаров минувшего сезона. Свои двери он распахнет 14 августа, сообщили Rus.TVNET в компании.
В течение всего года Via Jurmala Outlet Village будет предлагать посетителям топовые бренды по цене на 30-70% ниже, чем в традиционной рознице.
"В отличие от большинства столиц мировой моды, в Риге нет ярко выраженного квартала магазинов одежды. Мы создали такой квартал за пределами города, возле трассы, по которой ежегодно проезжает около 13 миллионов автомобилей. Кроме того, относительно недорогая загородная земля и экономичный строительный проект позволяют нам предлагать арендаторам демократичную цену на аренду помещений", - говорит член правления компании-девелопера проекта OUTLETICА Андрей Дозорцев.
Уже сейчас известно, что в Via Jurmala Outlet Village будет представлено более 100 всемирно известных брендов. Среди них:
- Hugo Boss,
- Ermenegildo Zegna,
- Guess,
- Puma,
- Tommy Hilfiger,
- Ecco,
- Stefanel,
- Levi’s,
- Camel Active,
- Lee Wrangler,
- Billionaire,
- Brunello Cucinelli,
- Pako Lorente и многие другие.
Некоторые бренды будут впервые представлены в Балтии.
"Ситуация, сложившаяся в мире в связи с пандемией короновируса, внесла коррективы практически во все сферы жизни, поэтому особенно актуальным для нас является вопрос безопасности здоровья.
Уникальность объекта заключается в том, что в аутлет-городке нет общих коридоров и холлов с единой системой вентиляции.
Каждый магазин или ресторан имеет свой собственный вход с улицы и независимый микроклимат вентиляции и кондиционирования", - добавляет Дозорцев.
Справка о Via Jurmala Outlet Village:
- Адрес: Пиньки, улица Яуна, 12.
- Парковка 1-го этапа - 750 мест.
- Общественный транспорт: автобус: Рига – Пиньки, #4, #32, #43
- Электричка: Юрмала - Бабите, Рига - Бабите - с пересадкой на автобус #4 на станции Бабите.