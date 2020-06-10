В Швеции спустя 34 года прекратили дело об убийстве премьер-министра

Как сообщает "Би-би-си", подозреваемый в убийстве - Стиг Энгстром - покончил с собой в 2000 году. Прокуратура полагает, что он убил премьера за его левые убеждения.

Поскольку предъявить обвинения подозреваемому невозможно, дело прекращено.

Улоф Пальме был застрелен по пути домой из кинотеатра в 1986 году. В тот вечер он отпустил охрану домой и шел с женой. Убийство произошло на одной из самых оживленных улиц, свидетелями стали десятки человек.

После убийства были допрошены тысячи человек, за него даже осудили мелкого преступника, но потом приговор отменили.

Стиг Энгстром работал в страховой компании Skandia, в тот вечер он задержался в офисе неподалеку от места убийства.

Изначально он проходил свидетелем по делу, в 2000 году он совершил самоубийство. Спустя 18 лет журналист Томас Петерссон предположил, что Энгстром на самом деле был убийцей.