Ср, 10.06.2020
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  • Вопрос читателя: началось ли уже строительство полноразмерного магазина IKEA?

Вопрос читателя: началось ли уже строительство полноразмерного магазина IKEA?

IKEA. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Hadrian / Shutterstock.com

В редакцию портала Kodustiil обратилось несколько читателей, которые с нетерпением ждут открытия первого полноценного магазина IKEA в Эстонии. «Началась ли уже стройка и когда состоится открытие?» - интересуются они.

По словам руководителя отдела коммуникации IKEA в странах Балтии Ренаты Данте, в конце октября 2019 года IKEA заключила с властями волости Раэ договор о покупке земельного участка.

«Дальнейшими шагами стало проектирование и планирование будущего магазина. Полноразмерный магазин разместится на участке в 20 гектаров в 12 километрах от Таллинна», - сообщила она.

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