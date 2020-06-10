Вопрос читателя: началось ли уже строительство полноразмерного магазина IKEA?

В редакцию портала Kodustiil обратилось несколько читателей, которые с нетерпением ждут открытия первого полноценного магазина IKEA в Эстонии. «Началась ли уже стройка и когда состоится открытие?» - интересуются они.
По словам руководителя отдела коммуникации IKEA в странах Балтии Ренаты Данте, в конце октября 2019 года IKEA заключила с властями волости Раэ договор о покупке земельного участка.
«Дальнейшими шагами стало проектирование и планирование будущего магазина. Полноразмерный магазин разместится на участке в 20 гектаров в 12 километрах от Таллинна», - сообщила она.