Названы самые безопасные страны: смотрите, на каком месте Эстония

Специалисты составили рейтинг из 163 стран, от самых мирных до наиболее опасных, проанализировав уровень криминала, количество террористических актов, импорт и экспорт оружия, коррумпированность, число заключенных, количество убийств и общую деятельность правительства.

Самой безопасной страной вновь стала Исландия. На втором месте оказалась Новая Зеландия, а на третьем – Португалия.

В первой десятке также оказались: Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Чехия, Япония, Швейцария.

Эстония заняла 30-е место, расположившись между Польшей и Италией. Латвия и Литва расположились чуть ниже - на 34-м и 36-м месте соответственно.

За год Эстония поднялась с 33 на 30 место. ФОТО: Скриншот/visionofhumanity.org

Финляндия заняла 14 строчку рейтинга, Белоруссия - 94, Украина - 148 и Россия - 154.