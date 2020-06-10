Ратас призвал Латвию и Литву придерживаться графика строительства Rail Baltica

Об этом сообщила пресс-служба правительства, отметив, что во встрече также приняла участие еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан, которая поделилась со странами Балтии взглядом Европейской комиссии на будущее проекта Rail Baltic и его важность.

«Мы все были очень рады еще раз получить подтверждение тому, что в глазах Европейской комиссии Rail Baltic является важным для всей Европы проектом, который тесно связан с целями европейского «Зеленого курса», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

«Страны Балтии, со своей стороны, должны продолжать работу над оптимизацией модели управления и придерживаться графика строительства, чтобы обеспечить проекту как можно большее софинансирование со стороны ЕС», - добавил он.

Премьер-министры стран Балтии обсудили также вопросы энергетики и отметили, что работа идет в правильном направлении.

Кроме того, они обменялись информацией о ситуации с коронавирусом в трех странах, в том числе о том влиянии, которое оказало на процесс борьбы с ним частичное открытие границ. Возможное решение Польши присоединиться к зоне свободного передвижения с Балтийскими странами можно только приветствовать. Детали присоединения должны будут согласовать министры, отвечающие за сферу здравоохранения.