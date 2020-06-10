Поддельные товары в Эстонии: потеря десятков миллионов евро и опасность для здоровья

В том числе фармацевтический сектор теряет 12 млн евро, сектор косметики и личной гигиены 8 млн евро, сектор вин и спиртных напитков 7 млн евро, а сектор игрушек и игр 2 млн евро в год, сообщило EUIPO.

По оценке EUIPO, всего в ЕС эти четыре сектора теряют из-за подделок до 19 млрд евро в год. В том числе сектор косметики и личной гигиены теряет 9,6 млрд евро, фармацевтический сектор 6 млрд евро, сектор вин и спиртных напитков 2,3 млрд евро, а сектор игрушек и игр теряет один миллиард евро в год.

Согласно обнародованному в среду отчету EUIPO, причиненный подделками экономический и социальный ущерб оставляет страны без доходов и может поощрять тяжелую преступность — например, наркоторговлю и отмывание денег. Согласно отчету, правительства стран ЕС ориентировочно теряют в общей сложности до 15 млрд евро в год из-за того, что на рынке продаются поддельные товары, снижаются прямые и косвенные налоги, а нелегальные производители не платят социальные налоги.

«Подделка — это не преступление без потерпевшего. Поддельная продукция отнимает у легальных предприятий выручку и оставляет правительства без необходимых средств. С ней связаны четкие риски для здоровья и безопасности пользователей», - сказал исполнительный директор EUIPO Кристиан Аршамбо.

Он добавил, что выручка от подделки может также использоваться для поддержки тяжкой организованной преступности. «Для полного избавления от этой проблемы необходима согласованная международная деятельность на всех уровнях», - отметил он.

В секторе косметики и личной гигиены убытки в сфере продаж выросли в ЕС более чем на 2,5 млрд евро с тех, пор как EUIPO обнародовало прошлый анализ такого рода в 2019 году. Это крупнейший рост убытков среди исследуемых секторов. Каждый год ЕС теряет из-за подделок около 14,1 процента выручки сектора косметики и личной гигиены. В Эстонии этот показатель составляет 7,2 процента.

Анализ EUIPO показывает, что зарегистрированные опасные поддельные товары были крайне опасными для потребителей. Большая часть этой продукции была товарами для детей: игрушками, средствами ухода и одеждой.

Исследования EUIPO и Европола также выявили связь между подделками и другими тяжкими преступлениями. С 2016 года санкционные учреждения по всему ЕС провели 29 масштабных операций по борьбе с фальсификацией и пиратством в отношении преступных группировок, деятельность которых включала и прочую тяжкую преступность, например, наркоторговлю и отмывание денег.