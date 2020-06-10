Министр юстиции о скандальном пожертвовании Центристской партии: дайте следствию поработать

«Презумпция невиновности – это одна из основ правового государства, - заверил Аэг, добавив, что он, конечно, не хочет выносить решения, брала ли Центристская партия запрещенное пожертвование или нет. – Дайте следователями сделать свою работу, тогда и примем решение».

Премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас заверил в среду на инфочасе парламента, что, насколько ему известно, вызвавшее много разговоров пожертвование в 50 000 евро не имеет криминального происхождения, в противном случае он ушел бы в отставку с поста премьер-министра.

В апреле ERR написал, что в первом квартале года Центристская партия получила финансовых пожертвований на сумму в 108 705 евро, 50 000 евро из которых передала малоизвестная предпринимательница Яна-Хенел Юхасте. Сама же Юхасте членом партии не является, по данным Коммерческого регистра, она вообще числится в EKRE. Когда портал rus.err просил об этом у Юхасте, она ответила, что нахождение в рядах этой партии является для нее сюрпризом. 14 апреля она вышла из EKRE.

Парламентская комиссия по надзору за финансированием партий запросила в Налогово-таможенном департаменте данные о доходах Юхасте за три года, оказалось, что его было слишком мало для такого крупного пожертвования, написал Äripäev.

«Данные Налогового департамента показали, что доходы человека крайне малы», - сказал заместитель председателя комиссии по надзору за финансированием партий Каарел Таранд.