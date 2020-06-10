Ср, 10.06.2020
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Роджер Федерер перенес новую операцию и вернется на корт не ранее 2021 года

Роджер Федерер.

ФОТО: RODGER BOSCH/AFP

Двадцатикратный победитель турниров серии Большого шлема швейцарец Роджер Федерер несколько недель назад перенес артроскопию правого коленного сустава и не будет выступать на турнирах в 2020 году, пишет Newsru.

Как сообщается в его микроблоге в Twitter, 38-летний спортсмен вернется на корт только в начале следующего сезона.

В феврале Федерер перенес операцию на колене и планировал вернуться в строй к травяному сезону, однако, как выяснилось, ему потребовалась дополнительная операция.

"Несколько недель назад процесс моей изначальной реабилитации затормозился и мне пришлось сделать дополнительную небольшую артоскопическую процедуру на моем правом колене. Теперь я буду восстанавливаться столько времени, сколько потребуется, чтобы вновь заиграть на высшем уровне. Буду сильно скучать по моим болельщикам и турнирам, с нетерпением жду момента, когда вернусь в тур в начале сезона-2021", - написал Федерер.

Напомним, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приостановили сезон до 31 июля из-за пандемии коронавируса.

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