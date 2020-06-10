Роджер Федерер перенес новую операцию и вернется на корт не ранее 2021 года

Как сообщается в его микроблоге в Twitter , 38-летний спортсмен вернется на корт только в начале следующего сезона.

В феврале Федерер перенес операцию на колене и планировал вернуться в строй к травяному сезону, однако, как выяснилось, ему потребовалась дополнительная операция.

"Несколько недель назад процесс моей изначальной реабилитации затормозился и мне пришлось сделать дополнительную небольшую артоскопическую процедуру на моем правом колене. Теперь я буду восстанавливаться столько времени, сколько потребуется, чтобы вновь заиграть на высшем уровне. Буду сильно скучать по моим болельщикам и турнирам, с нетерпением жду момента, когда вернусь в тур в начале сезона-2021", - написал Федерер.