Фото ⟩ Вы его знаете? Полиция разыскивает подозревающегося в краже мужчину

Вильяндиское отделение полиции опубликовало на своей странице в Facebook кадр с камер видеонаблюдения рынка, на котором изображен подозревающийся в краже мужчина. Известно, что были украдены растения, и для расследования произошедшего было начато производство о проступке.

Но полиции не удалось за несколько недель установить личность подозреваемого и поэтому она просит помощи у общественности. Всех, кто знает изображенного на фото мужчину или владеет информацией, где он может находиться, просят связаться с вильяндиским следователем по телефону 433 8965 или по электронной почте riina.kirss@politsei.ee.