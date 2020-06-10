Официально: Эстония избавилась от африканской чумы свиней

Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии объявил о том, что в стране нет африканской чумы среди домашних свиней.
Об этом в среду сообщил портал новостей вещания, отметив, что последний случай заражения был зафиксирован в 2017 году, у дикого кабана чуму обнаружили в феврале 2019 года. Эстония намерена получить от Еврокомиссии официальное подтверждение, что позволит отменить все ограничения на торговлю свиньями и свининой.
Тем не менее, департамент считает, что ситуацию необходимо держать на контроле и особенно следить за популяцией диких кабанов, не давая ей чрезмерно разрастаться. По оценке департамента, плотность распространения кабанов не должна превышать одну особь на 1000 гектар охотничьих угодий.
Африканская чума свиней распространялась в Эстонии с 2015 по 2017 год. В общей сложности, погибло или было убито почти 28 000 свиней. За пять лет Эстония потратила на борьбу с чумой 10 миллионов евро. Последний случай заражения чумой у домашних свиней был зафиксирован в сентябре 2017 года.