Официально: Эстония избавилась от африканской чумы свиней

Об этом в среду сообщил портал новостей вещания, отметив, что последний случай заражения был зафиксирован в 2017 году, у дикого кабана чуму обнаружили в феврале 2019 года. Эстония намерена получить от Еврокомиссии официальное подтверждение, что позволит отменить все ограничения на торговлю свиньями и свининой.

Тем не менее, департамент считает, что ситуацию необходимо держать на контроле и особенно следить за популяцией диких кабанов, не давая ей чрезмерно разрастаться. По оценке департамента, плотность распространения кабанов не должна превышать одну особь на 1000 гектар охотничьих угодий.