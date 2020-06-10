Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1157 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 1% или 11 проб дали положительный результат. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.

Вытащили с того света: молодой мужчина из Таллинна десять дней провел в коме из-за коронавируса.

Несмотря на предупреждение ВОЗ Департамент здоровья понизил уровень опасности.

У одних коронавирус вызывает тяжелые осложнения, а у других проходит незаметно. Немецкие и норвежские ученые провели исследование, которое показало связь между Covid-19 и группой крови.

Экономика

Eleon и китайское госпредприятие займутся совместным строительством ветрогенераторов.

Сообщивший в начале мае о коллективном сокращении концерн Hestia Hotel Group отменяет сокращение 190 работников, уменьшая численность персонала примерно на 35 человек. В июне планируется открыть все девять отелей сети.

Банк развития Совета Европы предоставил Эстонии кредит в размере 200 млн евро на смягчения последствий коронавирусного кризиса.

Таллинн заключил с Европейским инвестиционным банком (EIB) договор о кредите в размере 100 млн евро, из этой суммы город занял 30 млн евро еще в 2017 году, а остальные 70 млн евро — в мае этого года.

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Самая нелепая попытка ограбления в Эстонии: девушки в масках ворвались на заправку, но все пошло не по плану.

В рейтинге самых безопасных стран в мире Эстония оказалась на тридцатом месте.