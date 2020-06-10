Норильск. ФОТО: Kirill Kukhmar/Kirill Kukhmar/TASS

По делу об аварии в Норильске, которая привела к разливу более 21 тонны дизельного топлива и экологической катастрофе, задержаны еще трое - это руководящие сотрудники ТЭЦ-3, с которой произошла утечка. Ранее был арестован начальник цеха. Найти виновных требовал президент Владимир Путин.

Задержаны директор ТЭЦ Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. Они стали подозреваемыми по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов).

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что с 2018 года конструкция разрушенного резервуара требовала проведения капитального ремонта. Между тем в ноябре 2018 года резервуар в нарушение установленного порядка в отсутствие требующегося заключения экспертизы промышленной безопасности был введен в эксплуатацию", - говорится в сообщении Следственного комитета России.

Решение о вводе в эксплуатацию было принято комиссией под руководством Степанова и утверждено Смирновым, следует из сообщения СКР. После экспертизы, установившей, что резервуар нуждается в ремонте, он продолжал эксплуатироваться "с ведома" Смирнова, Степанова и Кузнецова, "в результате этого произошла авария". В ближайшее время им планируется предъявить обвинение, следствие будет просить взять их под стражу, сказано в сообщении.

"Норильский никель" уже заявил, что задержание по делу о разливе нефтепродуктов трех сотрудников - неоправданно жесткая мера.

"Нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию. Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами, и сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии", - сказал вице-президент "Норникеля" Николай Уткин.

Авария на территории Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), которая на 100% принадлежит "Норникелю", произошла 29 мая. 3 июня президент Владимир Путин провел онлайн-совещание по этой теме и с гневом отчитал его участников за случившееся.

Спор с "Норникелем"

Руководители МЧС России и Красноярского края на том совещании и позже заявляли, что руководство компании скрыло масштабы аварии, которую экологи считают крупнейшей за последнее время катастрофой в Арктике. Гендиректор НТЭК Сергей Липин в свою очередь заявлял, что информация была передана вовремя, а сотрудники действовали согласно инструкции.

Услышав такой ответ, Путин велел правоохранительным органам разобраться. В тот же день было возбуждено три уголовных дела по трем статьям УК РФ, на следующий день - четвертое.

Сразу же был задержан, а 4 июня арестован судом начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. СКР сообщал, что тот отказался от дачи показаний.

5 июня Путин снова провел телемост с Норильском, в котором участвовал основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин, занимающий первую строчку в списке миллиардеров российского Forbes.

Президент России уже тогда говорил о том, что ремонт или замена резервуара могли бы предотвратить экологическую катастрофу.

Путин интересовался, сколько стоит резервуар, на котором произошла авария. Не услышав точного ответа, он сам сказал, что эта емкость стоила "гораздо меньше", "просто в разы". "Если бы своевременно поменяли, - говорил Потанину Путин, - и ущерба не было бы экологического, и расходы такие не нужно было бы нести компании".

Потанин же тогда оценил сумму, необходимую для ликвидации последствий аварии, более чем в 10 млрд рублей.

Что случилось с резервуаром

Ранее СМИ сообщали, что Ростехнадзор выявил нарушения в работе резервуаров для дизельного топлива ТЭЦ-3. В самом "Норникеле" ранее заявляли, что разгерметизация резервуара могла произойти из-за оттаивания грунта и его просадки, которая привела к образованию трещин в резервуаре.

"Мы можем предполагать, что в результате аномально мягких температур могло произойти растепление мерзлоты, что привело к частичному проседанию опор, на которых стоит цистерна", - говорил операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко.

Представитель Генпрокуратуры также заявлял, что, по предварительным данным, причиной разгерметизации резервуара стала просадка грунта и бетонной площадки под ним. О просадке бетонной площадки под резервуаром в качестве причины разлива топлива в среду заявил и Росприроднадзор.

Где пятно

Накануне губернатор Красноярского края Александр Усс снова заявил, что двое суток после аварии "приходили донесения, которые были не донесениями, а были явной дезинформацией, которую объяснить иначе, как желанием скрыть происшедшее или масштабы происшедшего".

Усс же говорил, что нефтепродукты обнаружены в ледниковом озере Пясино (длиной около 70 километров). Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян, который руководит оперативным штабом по ликвидации чрезвычайной ситуации, в свою очередь заявил, что количество загрязняющих веществ в озере не превышает предельно допустимых концентраций (ПДК). Однако он признал, что боновые заграждения не позволяют полностью остановить распространение нефтепродуктов в водоемах.