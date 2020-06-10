Больничная касса: по замечаниям Госконтроля уже ведется работа

В фокусе аудиторской проверки были случаи мошенничества, произошедшие в период с 2014 по 2018 год, когда врачи и медицинские учреждения представляли лечебные счета в Больничную кассу за пациентов, которые на самом деле не обращались к врачу, а также предоставляли два раза лечебные счета за один визит. Больничная касса провела расследование по поводу всех случаев мошенничества. Также Больничная касса выставила провинившимся врачам и медицинским учреждениям требования по возврату выплаченных за лечебные счета сумм, а материалы некоторых случаев были переданы в прокуратуру. Предоставление возвратных требований являлось также частью ежедневной работы Больничной кассы в прошлом году, в ходе которой было возвращено около полумиллиона евро.

«В ходе аудиторской проверки Государственного контроля нам было дано несколько очень хороших рекомендаций, некоторые из которых - например такие как усиление инфотехнологических автоматических контролей или внедрение машинного обучения для обнаружения мошенничества - были реализованы в конце прошлого года, а некоторые находятся сейчас в процессе разработки», - сказал председатель правления Больничной кассы Райн Лаане.

Государственный контроль предложил Больничной кассе выставить врачам, представлявшим необоснованные лечебные счета, большие штрафы за невыполнение условий договоров, или расторгнуть договор с оказателем медицинских услуг. В процессе открытия случаев мошенничества Больничная касса до настоящего момента была всегда нацелена на сохранение сотрудничества, поскольку наложение договорного штрафа может привести к закрытию небольших частных клиник, а в случае крупных больниц расторжение договора невозможно.

«Больничная касса является крупнейшим источником финансирования системы здравоохранения в Эстонии, поэтому крупные договорные штрафы или расторжение договора означают, что пациенты потеряют возможность получения медицинской помощи на месте, особенно это ситуация критична за пределами крупных городов», - пояснил Лаане.

Лаане добавил, что Больничная касса получает более десяти миллионов лечебных счетов в год, поэтому наиболее эффективным методом контроля может быть внедрение новых технологических решений, разработкой которых Больничная касса уже занимается. «Также важно подчеркнуть, что большинство врачей и медицинских учреждений здравоохранения ведут себя законопослушно. Те, кто предоставляет фальшивые лечебные счета, все-таки составляют меньшинство, и при создании контрольных проверок мы также должны учитывать, должны ли все медицинские работники быть обременены постоянными проверками на мошенничество из-за нескольких случаев мошенничества».

Согласно предложению Государственного контроля, пациенты должны быть вовлечены в процесс контроля лечебных счетов в большем объеме, чем прежде. Пациент может дать точную информацию о том, посещал ли он действительно врача, и какие именно медицинские услуги или анализы были для него заказаны. Государственный контроль также предлагает информировать людей каждый раз, когда врач представляет на их имя лечебный счет.

По словам Райна Лаане, лечебные счета каждого человека находятся на портале www.digilugu.ee, и, в дополнение к этому, Больничная касса рассматривает сейчас и другие способы информирования пациента. «Мы поддерживаем такой вариант информирования, в котором человек сможет получать соответствующее текстовое СМС сообщение на мобильный телефон после каждого визита к врачу, но, учитывая объемы использования медицинской помощи, такая информация может вскоре стать спамом для людей. Тем не менее, мы рассматриваем и такой вариант информирования, в котором человек может по желанию заказать получение такого уведомления», - добавил Лаане.