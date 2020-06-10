В Эстонии будет создан Департамент сельского хозяйства и продовольствия

Новое ведомство, созданное путем слияния двух департаментов, будет выполнять все их основные функции. Для этого помимо прочего будет сохранен их нынешний персонал. Реорганизация двух департаментов повысит эффективность основанного на оценке рисков контроля, улучшит управление информацией во всей цепочке производства продуктов питания, а также повысит качество превентивной работы и работы по информированию с целью сокращения количества нарушений. Коммуникация станет более целостной. Сократится административная нагрузка на клиентов.