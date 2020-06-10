Убийство в Ыйсмяэ: подростки предстанут перед судом в середине августа

В среду Харьюский уездный суд провел предварительное заседание по делу 17-летнего Раннеля и 16-летнего Карла и назначил первое заседание на 17 августа. Суд также назначил заседания на сентябрь и начало октября.

Поскольку обвиняемые несовершеннолетние, суд рассмотрит их дело за закрытыми дверями.

В конце ноября прошлого года уездный суд освободил подростков из-под ареста, но перевел их под электронный надзор.

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет подростков в том, что 20 августа прошлого года они до смерти избили в Ыйсмяэ бездомного мужчину среднего возраста. Кроме того, их обвиняют в применении насилия в начале мая прошлого года в Ыйсмяэ, а одного из них — в применении насилия в центре города в начале августа прошлого года.

Полиция задержала подростков по подозрению в тяжком преступлении 23 августа прошлого года, по просьбе прокуратуры суд на следующий день санкционировал их арест.